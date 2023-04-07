07 апреля 2023
06 апреля 2023

Сенатор от ХМАО пробежал 5 километров в массовой лыжной гонке. Видео

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"Лыжня России - 2020". Нижний Тагил, лыжня россии, зимние виды спорта, лыжи, массовый спорт, лыжный забег
В забеге приняло участие почти 4000 человек Фото:

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в Югорском лыжном марафоне. На своей странице в telegram-канале политик рассказал, что выбрал дистанцию в пять километров.

«Старт Югорского лыжного марафона. Не смог отказать себе в удовольствии прокатиться пятерочку», — говорится в сообщении.

Эдуард Исаков поделился, что в забеге приняло участие 3800 спортсменов и любителей. Мероприятие проходило в Ханты-Мансийске. Победителем состязания стал олимпийский чемпион Сергей Устюгов.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы Нижневартовска (ХМАО) Сергей Землянкин, Павел Лариков и Александр Мухин приняли участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России — 2023». Участники прошли дистанцию 4 и 8 километров.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в Югорском лыжном марафоне. На своей странице в telegram-канале политик рассказал, что выбрал дистанцию в пять километров. «Старт Югорского лыжного марафона. Не смог отказать себе в удовольствии прокатиться пятерочку», — говорится в сообщении. Эдуард Исаков поделился, что в забеге приняло участие 3800 спортсменов и любителей. Мероприятие проходило в Ханты-Мансийске. Победителем состязания стал олимпийский чемпион Сергей Устюгов. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы Нижневартовска (ХМАО) Сергей Землянкин, Павел Лариков и Александр Мухин приняли участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России — 2023». Участники прошли дистанцию 4 и 8 километров.
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