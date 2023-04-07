07 апреля 2023

Микрорайон под Челябинском остался без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран
Сроки восстановления водоснабжения не называются Фото:

Несколько жилых комплексов в пригороде Челябинска остались без водоснабжения из-за проблем с Шершневским водохранилищем. Сроки восстановления водоснабжения не называются.

«В субботу утром в адрес водоснабжающей организации „ЮжУралВодоканал“ поступили сообщения от жителей поселков „Западный“ и „Вишневая горка“ об отсутствии воды. В ходе проверки выявлено, что система водоснабжения „ЮжУралВодоканала“ работает без перебоев, а причиной проблемы стал низкий уровень воды в Шершневском водохранилище и возможное заиление», — сообщается в паблике «Вишневая горка|Сосновский район|поселок Западный» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что тающий лет перекрывает трубы для забора воды, что осложняет ситуацию. Администрация Сосновского района и водоснабжающая организация принимают меры по решению проблемы. Для жителей микрорайонов «Просторы», «Залесье», «Вишневая горка» и в поселке «Женева» организован подвоз технической воды. Точки подвоза — Изумрудная,5, и Раздольная, 3.

Ранее в челябинском микрорайоне Чурилово полностью отключили водоснабжение. Это было необходимо для устранения аварии.

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Несколько жилых комплексов в пригороде Челябинска остались без водоснабжения из-за проблем с Шершневским водохранилищем. Сроки восстановления водоснабжения не называются. «В субботу утром в адрес водоснабжающей организации „ЮжУралВодоканал“ поступили сообщения от жителей поселков „Западный“ и „Вишневая горка“ об отсутствии воды. В ходе проверки выявлено, что система водоснабжения „ЮжУралВодоканала“ работает без перебоев, а причиной проблемы стал низкий уровень воды в Шершневском водохранилище и возможное заиление», — сообщается в паблике «Вишневая горка|Сосновский район|поселок Западный» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что тающий лет перекрывает трубы для забора воды, что осложняет ситуацию. Администрация Сосновского района и водоснабжающая организация принимают меры по решению проблемы. Для жителей микрорайонов «Просторы», «Залесье», «Вишневая горка» и в поселке «Женева» организован подвоз технической воды. Точки подвоза — Изумрудная,5, и Раздольная, 3. Ранее в челябинском микрорайоне Чурилово полностью отключили водоснабжение. Это было необходимо для устранения аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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