Микрорайон под Челябинском остался без воды

Сроки восстановления водоснабжения не называются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несколько жилых комплексов в пригороде Челябинска остались без водоснабжения из-за проблем с Шершневским водохранилищем. Сроки восстановления водоснабжения не называются.

«В субботу утром в адрес водоснабжающей организации „ЮжУралВодоканал“ поступили сообщения от жителей поселков „Западный“ и „Вишневая горка“ об отсутствии воды. В ходе проверки выявлено, что система водоснабжения „ЮжУралВодоканала“ работает без перебоев, а причиной проблемы стал низкий уровень воды в Шершневском водохранилище и возможное заиление», — сообщается в паблике «Вишневая горка|Сосновский район|поселок Западный» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что тающий лет перекрывает трубы для забора воды, что осложняет ситуацию. Администрация Сосновского района и водоснабжающая организация принимают меры по решению проблемы. Для жителей микрорайонов «Просторы», «Залесье», «Вишневая горка» и в поселке «Женева» организован подвоз технической воды. Точки подвоза — Изумрудная,5, и Раздольная, 3.

Ранее в челябинском микрорайоне Чурилово полностью отключили водоснабжение. Это было необходимо для устранения аварии.