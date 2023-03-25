В микрорайоне Чурилово в Челябинске на день отключат воду

26 марта 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Жителей микрорайона просят сделать запас воды из-за отключения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В челябинском микрорайоне Чурилово в понедельник полностью отключат водоснабжение. Это необходимо для устранения аварии, сообщили в администрации Челябинска. «В связи с устранением повреждения на водоводе завтра, 27 марта, с 9 до 22 часов будет отключено водоснабжение в жилых и административных зданиях в микрорайоне Чурилово. Жителей просят сделать необходимый запас воды», — уточнили в мэрии. Под отключение попадают 115 жилых домов, одна школа, семь детсадов, две котельные и 11 административных зданий. Будет организован подвоз воды. В октябре прошлого года микрорайон Чурилово остался без воды коммунальной аварии, в результате которой под окнами многоэтажек забил фонтан. Его высота достигала четвертого этажа.

В челябинском микрорайоне Чурилово в понедельник полностью отключат водоснабжение. Это необходимо для устранения аварии, сообщили в администрации Челябинска. «В связи с устранением повреждения на водоводе завтра, 27 марта, с 9 до 22 часов будет отключено водоснабжение в жилых и административных зданиях в микрорайоне Чурилово. Жителей просят сделать необходимый запас воды», — уточнили в мэрии. Под отключение попадают 115 жилых домов, одна школа, семь детсадов, две котельные и 11 административных зданий. Будет организован подвоз воды. В октябре прошлого года микрорайон Чурилово остался без воды коммунальной аварии, в результате которой под окнами многоэтажек забил фонтан. Его высота достигала четвертого этажа.