В микрорайоне Чурилово в Челябинске на день отключат воду

В челябинском микрорайоне Чурилово в понедельник полностью отключат водоснабжение. Это необходимо для устранения аварии, сообщили в администрации Челябинска.
«В связи с устранением повреждения на водоводе завтра, 27 марта, с 9 до 22 часов будет отключено водоснабжение в жилых и административных зданиях в микрорайоне Чурилово. Жителей просят сделать необходимый запас воды», — уточнили в мэрии.
Под отключение попадают 115 жилых домов, одна школа, семь детсадов, две котельные и 11 административных зданий. Будет организован подвоз воды.
В октябре прошлого года микрорайон Чурилово остался без воды коммунальной аварии, в результате которой под окнами многоэтажек забил фонтан. Его высота достигала четвертого этажа.
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