25 марта 2023
24 марта 2023

В микрорайоне Чурилово в Челябинске на день отключат воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей микрорайона просят сделать запас воды из-за отключения Фото:

В челябинском микрорайоне Чурилово в понедельник полностью отключат водоснабжение. Это необходимо для устранения аварии, сообщили в администрации Челябинска.

«В связи с устранением повреждения на водоводе завтра, 27 марта, с 9 до 22 часов будет отключено водоснабжение в жилых и административных зданиях в микрорайоне Чурилово. Жителей просят сделать необходимый запас воды», — уточнили в мэрии.

Под отключение попадают 115 жилых домов, одна школа, семь детсадов, две котельные и 11 административных зданий. Будет организован подвоз воды.

В октябре прошлого года микрорайон Чурилово остался без воды коммунальной аварии, в результате которой под окнами многоэтажек забил фонтан. Его высота достигала четвертого этажа.

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В челябинском микрорайоне Чурилово в понедельник полностью отключат водоснабжение. Это необходимо для устранения аварии, сообщили в администрации Челябинска. «В связи с устранением повреждения на водоводе завтра, 27 марта, с 9 до 22 часов будет отключено водоснабжение в жилых и административных зданиях в микрорайоне Чурилово. Жителей просят сделать необходимый запас воды», — уточнили в мэрии. Под отключение попадают 115 жилых домов, одна школа, семь детсадов, две котельные и 11 административных зданий. Будет организован подвоз воды. В октябре прошлого года микрорайон Чурилово остался без воды коммунальной аварии, в результате которой под окнами многоэтажек забил фонтан. Его высота достигала четвертого этажа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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