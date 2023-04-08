Песков: Макрон яростно раскритиковал США

08 апреля 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

В Кремле отметили, что удивлены критикой Эммануэля Макрона в адрес США Фото: Сайт Президента России Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков высказался в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона, который раскритиковал США за размещение ядерного оружия в других странах. Своей реакцией представитель Кремля поделился в интервью журналисту Павлу Зарубину, который спросил, как в РФ относятся к позиции Парижа о недопустимости появления ядерного оружия одной страны на территории другой. «Такой яростной критики от президента Франции в адрес США мы не слышали давно», — подчеркнул Дмитрий Песков. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Макрон заявил, что страны не имеют права размещать ядерное оружие на территории других государств. Такое заявление он высказал, реагируя на планы по размещению ядерного оружия Россией на территории Беларуси.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков высказался в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона, который раскритиковал США за размещение ядерного оружия в других странах. Своей реакцией представитель Кремля поделился в интервью журналисту Павлу Зарубину, который спросил, как в РФ относятся к позиции Парижа о недопустимости появления ядерного оружия одной страны на территории другой. «Такой яростной критики от президента Франции в адрес США мы не слышали давно», — подчеркнул Дмитрий Песков. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Макрон заявил, что страны не имеют права размещать ядерное оружие на территории других государств. Такое заявление он высказал, реагируя на планы по размещению ядерного оружия Россией на территории Беларуси.