07 апреля 2023

Большинство екатеринбуржцев поддерживают ужесточение закона, защищающего домашних животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, собака, выгул собак, домашние животные, домашний питомец
Екатеринбуржцы считают, что питомцы должны быть защищены законодательно Фото:

Жители Екатеринбурга считают, что в стране необходим закон, направленный на защиту домашних животных. Исследованием об этом с URA.RU поделились специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«По мнению 65% екатеринбуржцев в России необходим закон, которых будет защищать домашних животных и ужесточит наказание за плохое обращение с ними. Против подобного закона высказались 13% опрошенных, часть из которых считает, что новый закон грозит новыми оплатами и пошлинами», — рассказали в Superjob.

Затруднились дать оценку подобной инициативе 22% респондентов. По их мнению подобный закон будет актуален только для владельцев крупных и бойцовых пород. Чаще остальных идею принятия закона поддержали опрошенные, у которых никогда не было собак, но они хотят завести питомца в будущем.

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Жители Екатеринбурга считают, что в стране необходим закон, направленный на защиту домашних животных. Исследованием об этом с URA.RU поделились специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «По мнению 65% екатеринбуржцев в России необходим закон, которых будет защищать домашних животных и ужесточит наказание за плохое обращение с ними. Против подобного закона высказались 13% опрошенных, часть из которых считает, что новый закон грозит новыми оплатами и пошлинами», — рассказали в Superjob. Затруднились дать оценку подобной инициативе 22% респондентов. По их мнению подобный закон будет актуален только для владельцев крупных и бойцовых пород. Чаще остальных идею принятия закона поддержали опрошенные, у которых никогда не было собак, но они хотят завести питомца в будущем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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