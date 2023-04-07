Большинство екатеринбуржцев поддерживают ужесточение закона, защищающего домашних животных

08 апреля 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы считают, что питомцы должны быть защищены законодательно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Екатеринбурга считают, что в стране необходим закон, направленный на защиту домашних животных. Исследованием об этом с URA.RU поделились специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «По мнению 65% екатеринбуржцев в России необходим закон, которых будет защищать домашних животных и ужесточит наказание за плохое обращение с ними. Против подобного закона высказались 13% опрошенных, часть из которых считает, что новый закон грозит новыми оплатами и пошлинами», — рассказали в Superjob. Затруднились дать оценку подобной инициативе 22% респондентов. По их мнению подобный закон будет актуален только для владельцев крупных и бойцовых пород. Чаще остальных идею принятия закона поддержали опрошенные, у которых никогда не было собак, но они хотят завести питомца в будущем.

Жители Екатеринбурга считают, что в стране необходим закон, направленный на защиту домашних животных. Исследованием об этом с URA.RU поделились специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «По мнению 65% екатеринбуржцев в России необходим закон, которых будет защищать домашних животных и ужесточит наказание за плохое обращение с ними. Против подобного закона высказались 13% опрошенных, часть из которых считает, что новый закон грозит новыми оплатами и пошлинами», — рассказали в Superjob. Затруднились дать оценку подобной инициативе 22% респондентов. По их мнению подобный закон будет актуален только для владельцев крупных и бойцовых пород. Чаще остальных идею принятия закона поддержали опрошенные, у которых никогда не было собак, но они хотят завести питомца в будущем.