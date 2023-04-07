В момент аварии в трамвае были пассажиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трамвай столкнулся с маршрутным такси в Челябинске. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в городской ГИБДД.

«На Свердловском проспекте, 27, водитель 1997 года рождения за рулем микроавтобуса Fiat Ducato совершил столкновение с трамваем, которым управляла женщина 1974 года рождения. В трамвае находились пассажиры», — уточнили в Госавтоинспекции.

По информации ведомства, в результате ДТП никто не пострадал. Пассажиры трамвая покинули его и пересели на другой транспорт. По факту аварии ведется проверка.