В момент аварии в трамвае были пассажиры
Трамвай столкнулся с маршрутным такси в Челябинске. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в городской ГИБДД.
«На Свердловском проспекте, 27, водитель 1997 года рождения за рулем микроавтобуса Fiat Ducato совершил столкновение с трамваем, которым управляла женщина 1974 года рождения. В трамвае находились пассажиры», — уточнили в Госавтоинспекции.
По информации ведомства, в результате ДТП никто не пострадал. Пассажиры трамвая покинули его и пересели на другой транспорт. По факту аварии ведется проверка.
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