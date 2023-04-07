07 апреля 2023

Трамвай врезался в маршрутку в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенний день. Челябинск, трамвайная остановка, гэт, городской электротранспорт, трамвай, новый трамвай, маршрут3
В момент аварии в трамвае были пассажиры Фото:

Трамвай столкнулся с маршрутным такси в Челябинске. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в городской ГИБДД.

«На Свердловском проспекте, 27, водитель 1997 года рождения за рулем микроавтобуса Fiat Ducato совершил столкновение с трамваем, которым управляла женщина 1974 года рождения. В трамвае находились пассажиры», — уточнили в Госавтоинспекции.

По информации ведомства, в результате ДТП никто не пострадал. Пассажиры трамвая покинули его и пересели на другой транспорт. По факту аварии ведется проверка.

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Трамвай столкнулся с маршрутным такси в Челябинске. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в городской ГИБДД. «На Свердловском проспекте, 27, водитель 1997 года рождения за рулем микроавтобуса Fiat Ducato совершил столкновение с трамваем, которым управляла женщина 1974 года рождения. В трамвае находились пассажиры», — уточнили в Госавтоинспекции. По информации ведомства, в результате ДТП никто не пострадал. Пассажиры трамвая покинули его и пересели на другой транспорт. По факту аварии ведется проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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