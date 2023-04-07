07 апреля 2023

В Екатеринбурге произошел пожар в частном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в заброшенных деревянных домах на улице Куйбышева. Екатеринбург, дым, пожар, дом, частный сектор, пожарные
Пострадавших в пожаре нет (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге горит частный жилой дом на улице Чехова. Об этом URA.RU рассказали в МЧС Свердловской области.

«По оперативной информации, горят частный дом и сарай. В тушении возгорания задействованы 14 человек личного состава и 5 единиц спецтехники», — рассказали в МЧС.

По предварительным данным, в огне никто не пострадал. «Информации о пострадавших не поступало», — добавили в МЧС Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало о том, что с 8 апреля в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим, который ввел глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Гражданам запрещено разведение костров, сжигание бытовых отходов и прочее использование открытого огня.

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В Екатеринбурге горит частный жилой дом на улице Чехова. Об этом URA.RU рассказали в МЧС Свердловской области. «По оперативной информации, горят частный дом и сарай. В тушении возгорания задействованы 14 человек личного состава и 5 единиц спецтехники», — рассказали в МЧС. По предварительным данным, в огне никто не пострадал. «Информации о пострадавших не поступало», — добавили в МЧС Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о том, что с 8 апреля в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим, который ввел глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Гражданам запрещено разведение костров, сжигание бытовых отходов и прочее использование открытого огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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