В Екатеринбурге произошел пожар в частном доме

В Екатеринбурге горит частный жилой дом на улице Чехова. Об этом URA.RU рассказали в МЧС Свердловской области.
«По оперативной информации, горят частный дом и сарай. В тушении возгорания задействованы 14 человек личного состава и 5 единиц спецтехники», — рассказали в МЧС.
По предварительным данным, в огне никто не пострадал. «Информации о пострадавших не поступало», — добавили в МЧС Свердловской области.
Ранее URA.RU сообщало о том, что с 8 апреля в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим, который ввел глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Гражданам запрещено разведение костров, сжигание бытовых отходов и прочее использование открытого огня.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.