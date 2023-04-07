Девочка ушла из дома в неизвестном направлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Волонтеры в Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают девочку-подростка, которая в субботу ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщается в паблике поисково-спасательного отряда «Альфа-спас».

«Мария Рябчикова, 12 лет. Ушла из дома по улице Бородина, 4. По настоящее время ее местонахождения неизвестно», — говорится в ориентировке.

Девочка была одета в черную кофту, серую жилетку, черную кепку. У нее светлые волосы и голубые глаза. Всех, кому известна какая-то информация о местонахождении девочки, просят обращаться в полицию или к волонтерам.