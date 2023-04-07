Девочка ушла из дома в неизвестном направлении
Волонтеры в Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают девочку-подростка, которая в субботу ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщается в паблике поисково-спасательного отряда «Альфа-спас».
«Мария Рябчикова, 12 лет. Ушла из дома по улице Бородина, 4. По настоящее время ее местонахождения неизвестно», — говорится в ориентировке.
Девочка была одета в черную кофту, серую жилетку, черную кепку. У нее светлые волосы и голубые глаза. Всех, кому известна какая-то информация о местонахождении девочки, просят обращаться в полицию или к волонтерам.
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