07 апреля 2023

Девочка-подросток пропала в Магнитогорске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка ушла из дома в неизвестном направлении Фото:

Волонтеры в Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают девочку-подростка, которая в субботу ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщается в паблике поисково-спасательного отряда «Альфа-спас».

«Мария Рябчикова, 12 лет. Ушла из дома по улице Бородина, 4. По настоящее время ее местонахождения неизвестно», — говорится в ориентировке.

Девочка была одета в черную кофту, серую жилетку, черную кепку. У нее светлые волосы и голубые глаза. Всех, кому известна какая-то информация о местонахождении девочки, просят обращаться в полицию или к волонтерам.

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Волонтеры в Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают девочку-подростка, которая в субботу ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщается в паблике поисково-спасательного отряда «Альфа-спас». «Мария Рябчикова, 12 лет. Ушла из дома по улице Бородина, 4. По настоящее время ее местонахождения неизвестно», — говорится в ориентировке. Девочка была одета в черную кофту, серую жилетку, черную кепку. У нее светлые волосы и голубые глаза. Всех, кому известна какая-то информация о местонахождении девочки, просят обращаться в полицию или к волонтерам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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