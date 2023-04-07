07 апреля 2023

В Екатеринбурге сотрудники ЧОП задержали странного мужчину. Видео

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
По словам очевидца, при задержании сотрудники ЧОП надели на мужчину наручники Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Пальмиро Тольятти — Посадская сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП) задержали мужчину и надели на него наручники. Информация об этом появилась в соцсети.

«В одном из магазинов на перекрестке улиц Пальмиро Тольятти — Посадская два экипажа ЧОП заковали в наручники персонажа в синей куртке. Мужчина с кем-то повздорил, а теперь орет, как резаный», — сообщил очевидец в telegram-канале «Дно Исети».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Там ответили, что мужчину заподозрили в краже из магазина, теперь его доставили в отдел полиции. «В настоящее время в ситуации разбирается служба участковых», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Пальмиро Тольятти — Посадская сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП) задержали мужчину и надели на него наручники. Информация об этом появилась в соцсети. «В одном из магазинов на перекрестке улиц Пальмиро Тольятти — Посадская два экипажа ЧОП заковали в наручники персонажа в синей куртке. Мужчина с кем-то повздорил, а теперь орет, как резаный», — сообщил очевидец в telegram-канале «Дно Исети». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Там ответили, что мужчину заподозрили в краже из магазина, теперь его доставили в отдел полиции. «В настоящее время в ситуации разбирается служба участковых», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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