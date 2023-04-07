В Екатеринбурге на перекрестке улиц Пальмиро Тольятти — Посадская сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП) задержали мужчину и надели на него наручники. Информация об этом появилась в соцсети.
«В одном из магазинов на перекрестке улиц Пальмиро Тольятти — Посадская два экипажа ЧОП заковали в наручники персонажа в синей куртке. Мужчина с кем-то повздорил, а теперь орет, как резаный», — сообщил очевидец в telegram-канале «Дно Исети».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Там ответили, что мужчину заподозрили в краже из магазина, теперь его доставили в отдел полиции. «В настоящее время в ситуации разбирается служба участковых», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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