08 апреля 2023

Челябинский боец ЧВК «Вагнер» рассказал о планах на фронте. Видео

Боец ЧВК «Вагнер» из Челябинской области раскрыл фронтовые планы
© Служба новостей «URA.RU»
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Ломбард. Челябинск, реклама, экран, чвк вагнер
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В селе Нижнеусцелемово Уйского района Челябинской области ждут возвращения домой командира взвода, который за время службы в ЧВК «Вагнер» получил множество наград. Челябинец рассказал на видео о своих планах на передовой.

«Когда возьмем Бахмут, будет Артемовск. Наши бойцы не остановятся, пока не выполнят свое „музыкальное“ предназначение», — говорит боец Кусим на видео в сообществе «ЧВК „Вагнер“ Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте».

Авторы сообщения уточняют, что Кусим является гордостью села. Он служит командиром взвода и награжден двумя орденами Мужества, медалями ЧВК «За отвагу», медалью ЧВК «За взятие Попасной», и имеет Черный крест.

Ранее стало известно о массовом наборе в ЧВК «Вагнер». В Челябинской области набор стартовал в середине марта.

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В селе Нижнеусцелемово Уйского района Челябинской области ждут возвращения домой командира взвода, который за время службы в ЧВК «Вагнер» получил множество наград. Челябинец рассказал на видео о своих планах на передовой. «Когда возьмем Бахмут, будет Артемовск. Наши бойцы не остановятся, пока не выполнят свое „музыкальное“ предназначение», — говорит боец Кусим на видео в сообществе «ЧВК „Вагнер“ Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте». Авторы сообщения уточняют, что Кусим является гордостью села. Он служит командиром взвода и награжден двумя орденами Мужества, медалями ЧВК «За отвагу», медалью ЧВК «За взятие Попасной», и имеет Черный крест. Ранее стало известно о массовом наборе в ЧВК «Вагнер». В Челябинской области набор стартовал в середине марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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