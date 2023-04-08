В селе Нижнеусцелемово Уйского района Челябинской области ждут возвращения домой командира взвода, который за время службы в ЧВК «Вагнер» получил множество наград. Челябинец рассказал на видео о своих планах на передовой.
«Когда возьмем Бахмут, будет Артемовск. Наши бойцы не остановятся, пока не выполнят свое „музыкальное“ предназначение», — говорит боец Кусим на видео в сообществе «ЧВК „Вагнер“ Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте».
Авторы сообщения уточняют, что Кусим является гордостью села. Он служит командиром взвода и награжден двумя орденами Мужества, медалями ЧВК «За отвагу», медалью ЧВК «За взятие Попасной», и имеет Черный крест.
Ранее стало известно о массовом наборе в ЧВК «Вагнер». В Челябинской области набор стартовал в середине марта.
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