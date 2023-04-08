Челябинский боец ЧВК «Вагнер» рассказал о планах на фронте. Видео Боец ЧВК «Вагнер» из Челябинской области раскрыл фронтовые планы 08 апреля 2023 в 23:01 Размер текста - 17 + Бойцы намерены взять за Бахмутом Артемовск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В селе Нижнеусцелемово Уйского района Челябинской области ждут возвращения домой командира взвода, который за время службы в ЧВК «Вагнер» получил множество наград. Челябинец рассказал на видео о своих планах на передовой. «Когда возьмем Бахмут, будет Артемовск. Наши бойцы не остановятся, пока не выполнят свое „музыкальное“ предназначение», — говорит боец Кусим на видео в сообществе «ЧВК „Вагнер“ Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте». Авторы сообщения уточняют, что Кусим является гордостью села. Он служит командиром взвода и награжден двумя орденами Мужества, медалями ЧВК «За отвагу», медалью ЧВК «За взятие Попасной», и имеет Черный крест. Ранее стало известно о массовом наборе в ЧВК «Вагнер». В Челябинской области набор стартовал в середине марта. В селе Нижнеусцелемово Уйского района Челябинской области ждут возвращения домой командира взвода, который за время службы в ЧВК «Вагнер» получил множество наград. Челябинец рассказал на видео о своих планах на передовой. «Когда возьмем Бахмут, будет Артемовск. Наши бойцы не остановятся, пока не выполнят свое „музыкальное“ предназначение», — говорит боец Кусим на видео в сообществе «ЧВК „Вагнер“ Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте». Авторы сообщения уточняют, что Кусим является гордостью села. Он служит командиром взвода и награжден двумя орденами Мужества, медалями ЧВК «За отвагу», медалью ЧВК «За взятие Попасной», и имеет Черный крест. Ранее стало известно о массовом наборе в ЧВК «Вагнер». В Челябинской области набор стартовал в середине марта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям