Челябинцы начали массово записываться в ЧВК «Вагнер»

В один из центров по набору записалось около 20 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Жители Челябинской области стали записываться в ЧВК «Вагнер». Как сообщили URA.RU в магнитогорском центре набора 13 марта, за первые дни информационной кампании на прием в центр записалось несколько десятков человек.

«Рекламная акция набора началась пару дней назад. Но уже около 20 человек позвонили и записались на консультацию для вступления в ряды ЧВК», — сообщили URA.RU центре набора Магнитогорска.

Там отметили, что кандидатов интересуют призывной возраст, денежное вознаграждение и порядок действий до и после заключения контракта. В центре все желающие смогут пройти тест на физподготовку, подписать все необходимые для службы документы.

«Все, кто вступает в ЧВК „Вагнер“, знают, на что идут. Так что у большинства проблем с физподготовокй не возникает», — отметили в центре.

URA.RU пыталось связаться с центром по набору, находящемся в Чебаркуле. Там на звонок корреспондента не ответили.

Центры по набору в ЧВК «Вагнер» открылись в Челябинской области на прошлой неделе. Они расположены на спортивных базах. В Чебаркуле это спорткомплекс «Чемпион», в Магнитогорске — стрелковый клуб «Победа».