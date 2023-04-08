08 апреля 2023
07 апреля 2023

Пермяки сообщили о горящем поле на Западном обходе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, пожарная машина, пожар, пламя, огонь, возгорание, горит
Предположительно, горит сухая трава Фото:

На автодороге Западный обход Перми горит поле. Об этом рассказала одна из очевидцев, проезжающих мимо.

«Горит поле. Западный обход, Пермь — Закамск», — автор сообщения также выложила видео в telegram-канале «Пермь с огоньком». Как правило, сезонные происшествия на указанном участке связаны с возгоранием сухой растительности.

Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

О том, что в Прикамье с начала года зарегистрировали десятки ландшафтных пожаров, URA.RU писало ранее. Основная причина их возникновения — неосторожное обращение с огнем. В ряде территорий края 17 апреля будет введен противопожарный режим. Региональному лесопожарному центру поручено мониторить обстановку в лесах, координировать работу воздушных и наземных служб тушения.

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На автодороге Западный обход Перми горит поле. Об этом рассказала одна из очевидцев, проезжающих мимо. «Горит поле. Западный обход, Пермь — Закамск», — автор сообщения также выложила видео в telegram-канале «Пермь с огоньком». Как правило, сезонные происшествия на указанном участке связаны с возгоранием сухой растительности. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ. О том, что в Прикамье с начала года зарегистрировали десятки ландшафтных пожаров, URA.RU писало ранее. Основная причина их возникновения — неосторожное обращение с огнем. В ряде территорий края 17 апреля будет введен противопожарный режим. Региональному лесопожарному центру поручено мониторить обстановку в лесах, координировать работу воздушных и наземных служб тушения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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