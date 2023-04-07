07 апреля 2023

В Пермском крае произошли десятки ландшафтных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в ТЦ Триада. Пермь, мчс, пожарная машина, пожар, мчс эмблема
Возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем Фото:

С начала года в Пермском крае произошло 19 ландшафтных пожаров. Причина — неосторожное обращение с огнем, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Из-за неосторожного обращения с огнем на территории Пермского края произошло 19 ландшафтных пожаров. Общая площадь возгораний составляет более 20 тысяч квадратных метров», — сообщается в ведомстве.

Также МЧС просят жителей региона принять меры по обеспечению пожарной безопасности: очистить территории, не сжигать сухую траву и пожнивные остатки на полях и не разрешать детям играть с огнем. «Помните, ваша беспечность, небрежное поведение и отношение к правилам пожарной безопасности ведет к уничтожению не только полей и лесов, но и целых населенных пунктов», — отмечают в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае с 17 апреля на территории муниципалитетов вводится противопожарный режим. Пермскому лесопожарному центру поручено мониторить пожарную опасность в лесах, координировать работу авиационных и наземных служб тушения.

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С начала года в Пермском крае произошло 19 ландшафтных пожаров. Причина — неосторожное обращение с огнем, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Из-за неосторожного обращения с огнем на территории Пермского края произошло 19 ландшафтных пожаров. Общая площадь возгораний составляет более 20 тысяч квадратных метров», — сообщается в ведомстве. Также МЧС просят жителей региона принять меры по обеспечению пожарной безопасности: очистить территории, не сжигать сухую траву и пожнивные остатки на полях и не разрешать детям играть с огнем. «Помните, ваша беспечность, небрежное поведение и отношение к правилам пожарной безопасности ведет к уничтожению не только полей и лесов, но и целых населенных пунктов», — отмечают в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае с 17 апреля на территории муниципалитетов вводится противопожарный режим. Пермскому лесопожарному центру поручено мониторить пожарную опасность в лесах, координировать работу авиационных и наземных служб тушения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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