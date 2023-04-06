Власти объявили о начале пожароопасного сезона в Пермском крае

07 апреля 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Противопожарный сезон начнет действовать в ряде территорий Прикамья с 17 апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае с 17 апреля на территории ряда муниципалитетов вводится противопожарный режим. Соответствующий приказ министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья опубликован на сайте краевого правительства. Новость по теме В Пермском крае начались лесные пожары «Объявить пожароопасный сезон 2023 года на территории Добрянского, Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенсокого, Октябрьского, Осинского, Очерского, Пермского, Сивинского, Чайковского, Юсьвинского лесничеств Пермского края с 17 апреля 2023 года», — сказано в приказе ведомства. С 9 мая противопожарный режим вводится на территории Березниковского, Веслянского, Вайского, Гайнского, Горнозаводского, Кизеловского, Колвинского, Косинского, Кочевского, Красновишерского, Соликамского, Чердынского, Чусовского и Юрлинского лесничеств. Пермскому лесопожарному центру поручено обеспечить мониторинг пожарной опасности в лесах, координировать действия авиационных и наземных служб тушения. Сотрудниками лесничеств будут организованы дежурства в выходные и праздничные дни. Также им поручено «усилить агитационно-разъяснительную работу, направленную на привлечение граждан к проблеме борьбы с лесными пожарами».

В Пермском крае с 17 апреля на территории ряда муниципалитетов вводится противопожарный режим. Соответствующий приказ министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья опубликован на сайте краевого правительства. «Объявить пожароопасный сезон 2023 года на территории Добрянского, Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенсокого, Октябрьского, Осинского, Очерского, Пермского, Сивинского, Чайковского, Юсьвинского лесничеств Пермского края с 17 апреля 2023 года», — сказано в приказе ведомства. С 9 мая противопожарный режим вводится на территории Березниковского, Веслянского, Вайского, Гайнского, Горнозаводского, Кизеловского, Колвинского, Косинского, Кочевского, Красновишерского, Соликамского, Чердынского, Чусовского и Юрлинского лесничеств. Пермскому лесопожарному центру поручено обеспечить мониторинг пожарной опасности в лесах, координировать действия авиационных и наземных служб тушения. Сотрудниками лесничеств будут организованы дежурства в выходные и праздничные дни. Также им поручено «усилить агитационно-разъяснительную работу, направленную на привлечение граждан к проблеме борьбы с лесными пожарами».