08 апреля 2023

Onet: украинские беженцы разозлили местных жителей и поляков на Кипре

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Жители Кипра жалуются на поведение украинских беженцев Фото:

Беженцы из Украины, поселившиеся на Кипре, разозлили местных жителей и живущих там поляков. Местные нередко жалуются на шум со стороны украинских гостей. К такому выводу пришел польский журналист, обозреватель портала Onet Петр Кашувара.

«Приехавшая на Кипр из Польши Катажина рассказала Кашуваре, поселившиеся на острове украинцы каждое утро кричат ??из окна, что их беспокоит шум, и они не могут уснуть», — передают argumenti.ru. Собеседница портала Onet задалась вопросом, украинцы спасаются или же приехали на отдых. По ее словам, беженцы получают «все от государства». Также Кашувара отметил, что граждане Кипра куда лучше относятся к русским, нежели украинским беженцам.

Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщило об исследовании, суть которого заключалась в определении восприятия поляками беженцев из Украины. Согласно опросу, 68% опрошенных поляков признались, что хуже стали относиться к украинским беженцам.

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Беженцы из Украины, поселившиеся на Кипре, разозлили местных жителей и живущих там поляков. Местные нередко жалуются на шум со стороны украинских гостей. К такому выводу пришел польский журналист, обозреватель портала Onet Петр Кашувара. «Приехавшая на Кипр из Польши Катажина рассказала Кашуваре, поселившиеся на острове украинцы каждое утро кричат ??из окна, что их беспокоит шум, и они не могут уснуть», — передают argumenti.ru. Собеседница портала Onet задалась вопросом, украинцы спасаются или же приехали на отдых. По ее словам, беженцы получают «все от государства». Также Кашувара отметил, что граждане Кипра куда лучше относятся к русским, нежели украинским беженцам. Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщило об исследовании, суть которого заключалась в определении восприятия поляками беженцев из Украины. Согласно опросу, 68% опрошенных поляков признались, что хуже стали относиться к украинским беженцам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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