08 апреля 2023
07 апреля 2023

Жителей ХМАО позвали на общегородские субботники

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на городском субботнике. Челябинск, уборка территории, субботник
В Нижневартовске общегородские субботники пройдут с 21 апреля по 26 мая Фото:

В Нижневартовске администрация приглашает неравнодушных граждан присоединиться к общегородским субботникам, которые начнут проходить в городе с конца апреля по конец мая. Об этом сообщила пресс-служба городских властей.

«С апреля по май в городе планируется провести ряд общегородских субботников. Принять участие в акции могут все желающие горожане, общественные организации, предприятия, учреждения всех форм собственности», — сообщает пресс-служба администрации в telegram-канале «Нижневартовск | Официально».

Некоторые субботники пройдут в рамках месячника «Чистый город», который состоится с 21 апреля по 26 мая. Также пройдут мероприятия по очистке общественных пространств, где горожане празднуют День Победы и проходит фестиваль «Самотлорские ночи». Эти субботники пройдут 21 и 28 апреля, 4 и 5 мая.

Ранее URA.RU рассказало, что во время субботника в Урае горожанин нашел металлическую лошадку, ранее бывшую частью детской карусели. За эту находку ураец был отмечен региональным Природнадзором.

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В Нижневартовске администрация приглашает неравнодушных граждан присоединиться к общегородским субботникам, которые начнут проходить в городе с конца апреля по конец мая. Об этом сообщила пресс-служба городских властей. «С апреля по май в городе планируется провести ряд общегородских субботников. Принять участие в акции могут все желающие горожане, общественные организации, предприятия, учреждения всех форм собственности», — сообщает пресс-служба администрации в telegram-канале «Нижневартовск | Официально». Некоторые субботники пройдут в рамках месячника «Чистый город», который состоится с 21 апреля по 26 мая. Также пройдут мероприятия по очистке общественных пространств, где горожане празднуют День Победы и проходит фестиваль «Самотлорские ночи». Эти субботники пройдут 21 и 28 апреля, 4 и 5 мая. Ранее URA.RU рассказало, что во время субботника в Урае горожанин нашел металлическую лошадку, ранее бывшую частью детской карусели. За эту находку ураец был отмечен региональным Природнадзором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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