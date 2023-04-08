Жителей ХМАО позвали на общегородские субботники

В Нижневартовске общегородские субботники пройдут с 21 апреля по 26 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске администрация приглашает неравнодушных граждан присоединиться к общегородским субботникам, которые начнут проходить в городе с конца апреля по конец мая. Об этом сообщила пресс-служба городских властей.

«С апреля по май в городе планируется провести ряд общегородских субботников. Принять участие в акции могут все желающие горожане, общественные организации, предприятия, учреждения всех форм собственности», — сообщает пресс-служба администрации в telegram-канале «Нижневартовск | Официально».

Некоторые субботники пройдут в рамках месячника «Чистый город», который состоится с 21 апреля по 26 мая. Также пройдут мероприятия по очистке общественных пространств, где горожане празднуют День Победы и проходит фестиваль «Самотлорские ночи». Эти субботники пройдут 21 и 28 апреля, 4 и 5 мая.

Ранее URA.RU рассказало, что во время субботника в Урае горожанин нашел металлическую лошадку, ранее бывшую частью детской карусели. За эту находку ураец был отмечен региональным Природнадзором.