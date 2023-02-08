Минприроды РФ отметило ХМАО за необычную находку во время субботника

09 февраля 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

ХМАО получил награду за найденного в реке коня Фото: Алексей Андронов © URA.RU Минприроды России назвал Ханты-Мансийский округ победителем номинации «Самая необычная находка, сделанная во время субботника». В публикации, размещенной на сайте Природнадзора Югры, уточняется, что победу принесла металлическая лошадка от карусели. «Минприроды России выделяются самые креативные форматы проведения, самые известные мероприятия и самые необычные находки. Автономный округ стал победителем в двух номинациях: самые медийные субботники и самая необычная находка, сделанная во время субботника», — указано в пресс-релизе. Металлическую лошадь нашли во время уборки береговой линии реки Колосья в Урае. Фигура высотой 90 см прежде была частью детской карусели. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО вошел в пятерку лидеров среди регионов РФ по показателям социально-экономической устойчивости. Исследование провел Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).

Минприроды России назвал Ханты-Мансийский округ победителем номинации «Самая необычная находка, сделанная во время субботника». В публикации, размещенной на сайте Природнадзора Югры, уточняется, что победу принесла металлическая лошадка от карусели. «Минприроды России выделяются самые креативные форматы проведения, самые известные мероприятия и самые необычные находки. Автономный округ стал победителем в двух номинациях: самые медийные субботники и самая необычная находка, сделанная во время субботника», — указано в пресс-релизе. Металлическую лошадь нашли во время уборки береговой линии реки Колосья в Урае. Фигура высотой 90 см прежде была частью детской карусели. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО вошел в пятерку лидеров среди регионов РФ по показателям социально-экономической устойчивости. Исследование провел Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).