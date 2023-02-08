Минприроды РФ отметило ХМАО за необычную находку во время субботника

Минприроды России назвал Ханты-Мансийский округ победителем номинации «Самая необычная находка, сделанная во время субботника». В публикации, размещенной на сайте Природнадзора Югры, уточняется, что победу принесла металлическая лошадка от карусели.
«Минприроды России выделяются самые креативные форматы проведения, самые известные мероприятия и самые необычные находки. Автономный округ стал победителем в двух номинациях: самые медийные субботники и самая необычная находка, сделанная во время субботника», — указано в пресс-релизе.
Металлическую лошадь нашли во время уборки береговой линии реки Колосья в Урае. Фигура высотой 90 см прежде была частью детской карусели.
Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО вошел в пятерку лидеров среди регионов РФ по показателям социально-экономической устойчивости. Исследование провел Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).
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