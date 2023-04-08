В Минобороны Беларуси заявили об отсутствии страха перед HIMARS и беспилотниками

09 апреля 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Армия Беларуси способна справиться с беспилотниками разных типов, заявил Дмитрий Панин Фото: Министерство обороны Великобритании Белорусские зенитчики готовы к противостоянию реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил начальник штаба зенитных ракетных войск Военно-воздушных сил и войск ПВО республики полковник Дмитрий Панин. «На [российском] полигоне „Ашулук“ мы неоднократно выполняли задачи по целям, которые имитировали работу HIMARS. В данном случае для нас, скажем так, сильно нового нет ничего», — рассказал Дмитрий Панин телекомпании Минобороны Беларуси «ВоенТВ». Он также заявил, что данная РСЗО «слишком разрекламирована». Военный также отметил, что стратегические БПЛА будут гарантированно уничтожены при входе в зону действия зенитных ракетных систем средней дальности. Также он подчеркнул, что по беспилотникам оперативного назначения «хорошо работает» зенитный комплекс «Бук». А с более мелкими целями справляется ЗРК «Тор-М2». Ранее в Минобороны республики сообщили об отработке белорусских и российских солдат отражения воздушной атаки на совместных учениях. Также говорилось об обеспечения прикрытия развернутой группировки сил.

Белорусские зенитчики готовы к противостоянию реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил начальник штаба зенитных ракетных войск Военно-воздушных сил и войск ПВО республики полковник Дмитрий Панин. «На [российском] полигоне „Ашулук“ мы неоднократно выполняли задачи по целям, которые имитировали работу HIMARS. В данном случае для нас, скажем так, сильно нового нет ничего», — рассказал Дмитрий Панин телекомпании Минобороны Беларуси «ВоенТВ». Он также заявил, что данная РСЗО «слишком разрекламирована». Военный также отметил, что стратегические БПЛА будут гарантированно уничтожены при входе в зону действия зенитных ракетных систем средней дальности. Также он подчеркнул, что по беспилотникам оперативного назначения «хорошо работает» зенитный комплекс «Бук». А с более мелкими целями справляется ЗРК «Тор-М2». Ранее в Минобороны республики сообщили об отработке белорусских и российских солдат отражения воздушной атаки на совместных учениях. Также говорилось об обеспечения прикрытия развернутой группировки сил.