08 апреля 2023

В Минобороны Беларуси заявили об отсутствии страха перед HIMARS и беспилотниками

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Вооруженные силы Великобритании. stock, ракета, бомба, рсзо, Хаймарс, himars, M270, stock, умная, М270
Армия Беларуси способна справиться с беспилотниками разных типов, заявил Дмитрий Панин Фото:

Белорусские зенитчики готовы к противостоянию реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил начальник штаба зенитных ракетных войск Военно-воздушных сил и войск ПВО республики полковник Дмитрий Панин.

«На [российском] полигоне „Ашулук“ мы неоднократно выполняли задачи по целям, которые имитировали работу HIMARS. В данном случае для нас, скажем так, сильно нового нет ничего», — рассказал Дмитрий Панин телекомпании Минобороны Беларуси «ВоенТВ». Он также заявил, что данная РСЗО «слишком разрекламирована».

Военный также отметил, что стратегические БПЛА будут гарантированно уничтожены при входе в зону действия зенитных ракетных систем средней дальности. Также он подчеркнул, что по беспилотникам оперативного назначения «хорошо работает» зенитный комплекс «Бук». А с более мелкими целями справляется ЗРК «Тор-М2».

Ранее в Минобороны республики сообщили об отработке белорусских и российских солдат отражения воздушной атаки на совместных учениях. Также говорилось об обеспечения прикрытия развернутой группировки сил.

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Белорусские зенитчики готовы к противостоянию реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил начальник штаба зенитных ракетных войск Военно-воздушных сил и войск ПВО республики полковник Дмитрий Панин. «На [российском] полигоне „Ашулук“ мы неоднократно выполняли задачи по целям, которые имитировали работу HIMARS. В данном случае для нас, скажем так, сильно нового нет ничего», — рассказал Дмитрий Панин телекомпании Минобороны Беларуси «ВоенТВ». Он также заявил, что данная РСЗО «слишком разрекламирована». Военный также отметил, что стратегические БПЛА будут гарантированно уничтожены при входе в зону действия зенитных ракетных систем средней дальности. Также он подчеркнул, что по беспилотникам оперативного назначения «хорошо работает» зенитный комплекс «Бук». А с более мелкими целями справляется ЗРК «Тор-М2». Ранее в Минобороны республики сообщили об отработке белорусских и российских солдат отражения воздушной атаки на совместных учениях. Также говорилось об обеспечения прикрытия развернутой группировки сил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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