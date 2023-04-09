В Кремле озвучили планы Путина на Пасху

Президент России отпразднует Пасху в церкви, заявил Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин будет праздновать Пасху в церкви. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин по традиции встретит Пасху в церкви», — рассказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Светлое Христово Воскресение у православных в этом году выпадает на 16 апреля. По традиции верующие пекут куличи и окрашивают яйца. Ранее россиянам рассказали, как правильно подготовиться к Пасхе: печь куличи можно в любой день Страстной недели — главное, чтобы это не мешало духовной жизни.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!