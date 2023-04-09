В Кремле озвучили планы Путина на Пасху

Дмитрий Песков: Путин традиционно отпразднует пасху в церкви

09 апреля 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Президент России отпразднует Пасху в церкви, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин будет праздновать Пасху в церкви. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин по традиции встретит Пасху в церкви», — рассказал Песков. Его слова приводит РИА Новости. Светлое Христово Воскресение у православных в этом году выпадает на 16 апреля. По традиции верующие пекут куличи и окрашивают яйца. Ранее россиянам рассказали, как правильно подготовиться к Пасхе: печь куличи можно в любой день Страстной недели — главное, чтобы это не мешало духовной жизни.

Президент России Владимир Путин будет праздновать Пасху в церкви. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин по традиции встретит Пасху в церкви», — рассказал Песков. Его слова приводит РИА Новости. Светлое Христово Воскресение у православных в этом году выпадает на 16 апреля. По традиции верующие пекут куличи и окрашивают яйца. Ранее россиянам рассказали, как правильно подготовиться к Пасхе: печь куличи можно в любой день Страстной недели — главное, чтобы это не мешало духовной жизни.