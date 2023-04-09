В Кремле озвучили планы Путина на Пасху

Дмитрий Песков: Путин традиционно отпразднует пасху в церкви
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Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Президент России отпразднует Пасху в церкви, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин будет праздновать Пасху в церкви. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин по традиции встретит Пасху в церкви», — рассказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Светлое Христово Воскресение у православных в этом году выпадает на 16 апреля. По традиции верующие пекут куличи и окрашивают яйца. Ранее россиянам рассказали, как правильно подготовиться к Пасхе: печь куличи можно в любой день Страстной недели — главное, чтобы это не мешало духовной жизни.

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Президент России Владимир Путин будет праздновать Пасху в церкви. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин по традиции встретит Пасху в церкви», — рассказал Песков. Его слова приводит РИА Новости. Светлое Христово Воскресение у православных в этом году выпадает на 16 апреля. По традиции верующие пекут куличи и окрашивают яйца. Ранее россиянам рассказали, как правильно подготовиться к Пасхе: печь куличи можно в любой день Страстной недели — главное, чтобы это не мешало духовной жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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