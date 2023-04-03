Россиянам рассказали, как правильно подготовиться к Пасхе

Печь куличи и красить яйца допускается в любой день Страстной недели

04 апреля 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

Кулич — традиционное блюдо на Пасху Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Печь куличи и окрашивать яйца позволено в любой день Страстной недели, то есть в последнюю неделю перед Пасхой. Православные верующие отметят этот праздник 16 апреля. «Печь куличи и красить яйца можно в любой день Страстной недели. Главное, чтобы эти хлопоты не мешали духовной жизни», — говорится в материале «Известий». Там отметили, что верующие, помимо пасхальных кушаний, могут принести в храм любой продукт, который символизирует переход от постного рациона к скоромному. При этом подчеркивается, что исключение составляет крепкий алкоголь. «Хотя запрет на вино на Пасху снимается, чревоугодие и пьянство по-прежнему остаются грехом, напоминают священники. Что касается святой воды, то у большинства православных она хранится до Крещения и ее можно использовать весь год, в том числе и на Пасху», — пишет газета. В издании также рассказали о древнем символе праздника — пасхальной корзине. «Именно в корзинках паломники с незапамятных времен носят в храм продукты для освящения. Есть даже традиция дарить готовые пасхальные корзинки, в которые кладут кулич, крашеные яйца и бутылку кагора», — добавили в издании. Ранее URA.RU рассказывало о православном Великом посте в 2023 году. Начавшись 27 февраля, пост продлится до 15 апреля.

Печь куличи и окрашивать яйца позволено в любой день Страстной недели, то есть в последнюю неделю перед Пасхой. Православные верующие отметят этот праздник 16 апреля. «Печь куличи и красить яйца можно в любой день Страстной недели. Главное, чтобы эти хлопоты не мешали духовной жизни», — говорится в материале «Известий». Там отметили, что верующие, помимо пасхальных кушаний, могут принести в храм любой продукт, который символизирует переход от постного рациона к скоромному. При этом подчеркивается, что исключение составляет крепкий алкоголь. «Хотя запрет на вино на Пасху снимается, чревоугодие и пьянство по-прежнему остаются грехом, напоминают священники. Что касается святой воды, то у большинства православных она хранится до Крещения и ее можно использовать весь год, в том числе и на Пасху», — пишет газета. В издании также рассказали о древнем символе праздника — пасхальной корзине. «Именно в корзинках паломники с незапамятных времен носят в храм продукты для освящения. Есть даже традиция дарить готовые пасхальные корзинки, в которые кладут кулич, крашеные яйца и бутылку кагора», — добавили в издании. Ранее URA.RU рассказывало о православном Великом посте в 2023 году. Начавшись 27 февраля, пост продлится до 15 апреля.