Военный эксперт назвал факторы, откладывающие контрнаступление ВСУ

Полковник запаса Насонов: дефицит техники и обученного состава откладывает контрнаступление ВСУ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Дефицит военной техники и обученного состава воевать на западном вооружении откладывает решение руководителей ВСУ о контрнаступлении. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель холдинга структур безопасности «Русь», эксперт комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов.

«В настоящее время существует объективная совокупность факторов, откладывающих проанонсированное контрнаступление вооруженных формирований Украины. Первое — дефицит военной техники. Второе — дефицит обученного личного состава, способного на этой технике воевать», — сказал Роман Насонов.

Собеседник агентства подчеркнул, что также вопросы вызывает и моральная составляющая украинских военных. «Отсутствие слаженных боевых подразделений, соединений и дефицит боеприпасов. Последнее можно выделить как отдельное в данном направлении. Особенно надо сказать о морально-политическом не состоянии частей и соединений Украины для выполнения данных поставленных задач», — заключил полковник запаса.

Ранее в сети появились секретные документы с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению перед контрнаступлением. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ведомство проведет внутреннее расследование. Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирается посетить Канаду, чтобы просить боеприпасы и технику для готовящегося контрнаступления.