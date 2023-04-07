Шмыгаль отправится в Канаду за оружием для контрнаступления ВСУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправится в Канаду, чтобы просить боеприпасы и технику для готовящегося «контрнаступления». Об этом сообщает газета Globe and Mail.
«Теперь нам нужна тяжелая бронетехника. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасов для гаубиц и боеприпасов для танков», — приводит издание слова политика. Премьер планирует посетить Канаду в ближайшие недели, однако дата поездки не раскрывается в целях безопасности.
Как отмечает газета, Шмыгаля «не беспокоит отсутствие новой военной помощи», выделенной Украине в федеральном бюджете Канады. Он надеется, что Канада в любом случае предоставит больше другого рода поддержки. «Это критически важно для организации нашего контрнаступления», — заявил представитель Украины.
Наступление Украины на Россию, согласно заявлению госсека США Энтони Блинкена, начнется в ближайшие недели. Однако этот шаг для Киева ознаменуется самой масштабной мобилизацией граждан, превышающее осеннюю 2022 года в два раза, сообщал американский телеканал Fox News. Контрнаступление обречено на провал, так как украинская армия несет огромные потери среди своих сил, сообщало NBC News.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправится в Канаду, чтобы просить боеприпасы и технику для готовящегося «контрнаступления». Об этом сообщает газета Globe and Mail. «Теперь нам нужна тяжелая бронетехника. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасов для гаубиц и боеприпасов для танков», — приводит издание слова политика. Премьер планирует посетить Канаду в ближайшие недели, однако дата поездки не раскрывается в целях безопасности. Как отмечает газета, Шмыгаля «не беспокоит отсутствие новой военной помощи», выделенной Украине в федеральном бюджете Канады. Он надеется, что Канада в любом случае предоставит больше другого рода поддержки. «Это критически важно для организации нашего контрнаступления», — заявил представитель Украины. Наступление Украины на Россию, согласно заявлению госсека США Энтони Блинкена, начнется в ближайшие недели. Однако этот шаг для Киева ознаменуется самой масштабной мобилизацией граждан, превышающее осеннюю 2022 года в два раза, сообщал американский телеканал Fox News. Контрнаступление обречено на провал, так как украинская армия несет огромные потери среди своих сил, сообщало NBC News.