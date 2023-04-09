Зеленский случайно проговорился о судьбе Украины во время визита в Польшу

Политолог Руслан Бортник: Зеленский планирует создать антироссийский альянс с балтийскими странами
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский планирует создать альянс против России, заявил Руслан Бортник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После завершения украинского конфликта Киев и Варшава планируют создать антироссийский альянс. Об этом заявил политолог Руслан Бортник, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Польшу.

«Заявление (Зеленского про отсутствие границ между Украиной и Польшей — прим. URA.RU), на мой взгляд, все же имеет определенную двузначность. За кулисами отечественной политики действительно обсуждаются сценарии <…> расширения функций Люблинского треугольника», — рассказал политолог изданию «Политика Страны».

Он уточнил, что под расширением функций может подразумеваться новое, совместное с Украиной, политическое образование с Латвией, Эстонией и Молдовой. По словам Бортника, подобные заявления Зеленского только «подливают масло в огонь».

Ранее украинский лидер пообещал, что между народами Украины и Польши не будет границ, передает телеканал 360. Он добавил, что для этого необходимо «победить» и «еще немного пройти бок о бок».

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После завершения украинского конфликта Киев и Варшава планируют создать антироссийский альянс. Об этом заявил политолог Руслан Бортник, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Польшу. «Заявление (Зеленского про отсутствие границ между Украиной и Польшей — прим. URA.RU), на мой взгляд, все же имеет определенную двузначность. За кулисами отечественной политики действительно обсуждаются сценарии <…> расширения функций Люблинского треугольника», — рассказал политолог изданию «Политика Страны». Он уточнил, что под расширением функций может подразумеваться новое, совместное с Украиной, политическое образование с Латвией, Эстонией и Молдовой. По словам Бортника, подобные заявления Зеленского только «подливают масло в огонь». Ранее украинский лидер пообещал, что между народами Украины и Польши не будет границ, передает телеканал 360. Он добавил, что для этого необходимо «победить» и «еще немного пройти бок о бок».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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