Спортивный эксперт раскрыл пользу пива для кожи

Спортивный корреспондент Дмитрий Ерыкалов: пиво оказывает положительный эффект на кожу при обливании им в бане

Пиво имеет омолаживающий эффект для кожи, заявил Дмитрий Ерыкалов Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Пиво можно применять для обливания тела после бани. Об этом заявил спортивный корреспондент Дмитрий Ерыкалов. Журналист отметил, что напиток имеет отличный омолаживающий эффект для кожи.

«Баня — это то самое место, где пиво впору лить не в себя, а на себя. Во время обливания кожа насыщается влагой, что позволяет ей стать более упругой и увлажненной», — рассказал Ерыкалов изданию «sport24». Также он добавил, что неповторимая пена от пива оказывает эффект некого «прохладного одеяла» для кожи, чего не возможно добиться при обливании обычной или минеральной водой. Эксперт объяснил, что «пивные ванны» помогают устранить стресс, расслабить мышцы и повысить тонус организма.

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