09 апреля 2023
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В Сургуте СКР начал проверку из-за аварийного дома, жители которого жаловались Путину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Конституции, дом 48. Курган, аварийный дом, трещина, трещина в доме
Люди боятся жить в доме Фото:

Следственный комитет в ХМАО начал проверку из-за жалобы жителей с Мечникова, 13 в Сургуте, которые написали Президенту РФ Владимиру Путину об аварийном состоянии здания. Об этом URA.RU сообщили жильцы.

«Мы писали Путину и в следственный комитет с просьбой помочь в решении вопроса с нашим домом, который буквально начал разваливаться. Стены шатаются, плиты перекрытия трескаются. В доме страшно жить. Мы считаем, что дом находится в аварийном состоянии. С нами уже связались следователи и пригласили старшую по дому на беседу в отдел», — сообщила жительница дома.

В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что по обращению жителей с Мечникова, 13 началась проверка. «В связи с поступившим обращением жильцов многоквартирного дома по улице Мечникова следственным отделом по городу Сургут проводится процессуальная проверка. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц муниципалитета», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута жалуются Путину на чиновников из-за аварийного дома. Несколько лет жители не могут добиться от сотрудников мэрии решить проблему с домом, где начали рассыпаться стены и лопаться перекрытия.

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Следственный комитет в ХМАО начал проверку из-за жалобы жителей с Мечникова, 13 в Сургуте, которые написали Президенту РФ Владимиру Путину об аварийном состоянии здания. Об этом URA.RU сообщили жильцы. «Мы писали Путину и в следственный комитет с просьбой помочь в решении вопроса с нашим домом, который буквально начал разваливаться. Стены шатаются, плиты перекрытия трескаются. В доме страшно жить. Мы считаем, что дом находится в аварийном состоянии. С нами уже связались следователи и пригласили старшую по дому на беседу в отдел», — сообщила жительница дома. В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что по обращению жителей с Мечникова, 13 началась проверка. «В связи с поступившим обращением жильцов многоквартирного дома по улице Мечникова следственным отделом по городу Сургут проводится процессуальная проверка. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц муниципалитета», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута жалуются Путину на чиновников из-за аварийного дома. Несколько лет жители не могут добиться от сотрудников мэрии решить проблему с домом, где начали рассыпаться стены и лопаться перекрытия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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