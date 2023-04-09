Люди боятся жить в доме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный комитет в ХМАО начал проверку из-за жалобы жителей с Мечникова, 13 в Сургуте, которые написали Президенту РФ Владимиру Путину об аварийном состоянии здания. Об этом URA.RU сообщили жильцы.

«Мы писали Путину и в следственный комитет с просьбой помочь в решении вопроса с нашим домом, который буквально начал разваливаться. Стены шатаются, плиты перекрытия трескаются. В доме страшно жить. Мы считаем, что дом находится в аварийном состоянии. С нами уже связались следователи и пригласили старшую по дому на беседу в отдел», — сообщила жительница дома.

В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что по обращению жителей с Мечникова, 13 началась проверка. «В связи с поступившим обращением жильцов многоквартирного дома по улице Мечникова следственным отделом по городу Сургут проводится процессуальная проверка. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц муниципалитета», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута жалуются Путину на чиновников из-за аварийного дома. Несколько лет жители не могут добиться от сотрудников мэрии решить проблему с домом, где начали рассыпаться стены и лопаться перекрытия.