09 апреля 2023

Французский политик: поляки начинают понимать аферу бредовой поддержки Зеленского

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Поляки выступили против ввоза украинского зерна Фото:

Поляки недовольны тем, что Польша позволяет беспошлинный ввоз зерна с Украины, они восстали против бредовой поддержки украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Поляки начинают понимать огромную аферу с бредовой поддержкой Зеленского! Польские крестьяне, погрязшие в дешевом украинском импорте, восстают! Министр сельского хозяйства Польши только что ушел в отставку! Правительство, названное „предателем“!», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети в Twitter.

Ранее стало известно, что польские фермеры протестуют против ввоза украинского зерна, они готовятся заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной. Они устроили забастовку против неконтролируемого ввоза зерна. Позже министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик решил уволиться из-за того, что не смог выполнить требования фермеров, передает MK.RU.

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Поляки недовольны тем, что Польша позволяет беспошлинный ввоз зерна с Украины, они восстали против бредовой поддержки украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Поляки начинают понимать огромную аферу с бредовой поддержкой Зеленского! Польские крестьяне, погрязшие в дешевом украинском импорте, восстают! Министр сельского хозяйства Польши только что ушел в отставку! Правительство, названное „предателем“!», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети в Twitter. Ранее стало известно, что польские фермеры протестуют против ввоза украинского зерна, они готовятся заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной. Они устроили забастовку против неконтролируемого ввоза зерна. Позже министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик решил уволиться из-за того, что не смог выполнить требования фермеров, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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