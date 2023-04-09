Французский политик: поляки начинают понимать аферу бредовой поддержки Зеленского

09 апреля 2023 в 23:43 Размер текста - 17 +

Поляки выступили против ввоза украинского зерна Фото: Сергей Венявский © URA.RU Поляки недовольны тем, что Польша позволяет беспошлинный ввоз зерна с Украины, они восстали против бредовой поддержки украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Поляки начинают понимать огромную аферу с бредовой поддержкой Зеленского! Польские крестьяне, погрязшие в дешевом украинском импорте, восстают! Министр сельского хозяйства Польши только что ушел в отставку! Правительство, названное „предателем“!», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети в Twitter. Ранее стало известно, что польские фермеры протестуют против ввоза украинского зерна, они готовятся заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной. Они устроили забастовку против неконтролируемого ввоза зерна. Позже министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик решил уволиться из-за того, что не смог выполнить требования фермеров, передает MK.RU.

Поляки недовольны тем, что Польша позволяет беспошлинный ввоз зерна с Украины, они восстали против бредовой поддержки украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Поляки начинают понимать огромную аферу с бредовой поддержкой Зеленского! Польские крестьяне, погрязшие в дешевом украинском импорте, восстают! Министр сельского хозяйства Польши только что ушел в отставку! Правительство, названное „предателем“!», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети в Twitter. Ранее стало известно, что польские фермеры протестуют против ввоза украинского зерна, они готовятся заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной. Они устроили забастовку против неконтролируемого ввоза зерна. Позже министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик решил уволиться из-за того, что не смог выполнить требования фермеров, передает MK.RU.