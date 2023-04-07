Поляки готовятся заблокировать границу с Украиной

Польские фермеры планируют перекрыть дорогу из Украины в Дорохуске, протестуя против неконтролируемого ввоза зерна. Об этом сообщил глава Национального союза фермеров Владислав Серафин.
«С неконтролируемым ввозом зерна в Польшу ничего не изменилось. Во вторник протестующие фермеры встретятся в районе Хелма, чтобы со среды с 10.00 на три дня заблокировать польско-украинский пограничный переход в Дорохуске», —
Ранее польские фермеры уже устраивали забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной. Поляки перекрывали дорогу, выступая против ввоза украинского зерна. Протестующие заявляли, что зерно из Украины представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих. Из-за конфликта лидеры и политики нескольких стран ЕС призвали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины, пишет RT.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!