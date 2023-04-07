Поляки готовятся заблокировать границу с Украиной Польские фермеры протестуют против ввоза украинского зерна 08 апреля 2023 в 02:21 Размер текста - 17 + Ситуация с ввозом зерна с Украины не изменилась, заявил Серафин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Польские фермеры планируют перекрыть дорогу из Украины в Дорохуске, протестуя против неконтролируемого ввоза зерна. Об этом сообщил глава Национального союза фермеров Владислав Серафин. «С неконтролируемым ввозом зерна в Польшу ничего не изменилось. Во вторник протестующие фермеры встретятся в районе Хелма, чтобы со среды с 10.00 на три дня заблокировать польско-украинский пограничный переход в Дорохуске», — сказал Серафин в эфире радиостанции RMF FM. Ранее польские фермеры уже устраивали забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной. Поляки перекрывали дорогу, выступая против ввоза украинского зерна. Протестующие заявляли, что зерно из Украины представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих. Из-за конфликта лидеры и политики нескольких стран ЕС призвали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины, пишет RT. Польские фермеры планируют перекрыть дорогу из Украины в Дорохуске, протестуя против неконтролируемого ввоза зерна. Об этом сообщил глава Национального союза фермеров Владислав Серафин. «С неконтролируемым ввозом зерна в Польшу ничего не изменилось. Во вторник протестующие фермеры встретятся в районе Хелма, чтобы со среды с 10.00 на три дня заблокировать польско-украинский пограничный переход в Дорохуске», — сказал Серафин в эфире радиостанции RMF FM. Ранее польские фермеры уже устраивали забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной. Поляки перекрывали дорогу, выступая против ввоза украинского зерна. Протестующие заявляли, что зерно из Украины представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих. Из-за конфликта лидеры и политики нескольких стран ЕС призвали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям