07 апреля 2023

Поляки готовятся заблокировать границу с Украиной

Польские фермеры протестуют против ввоза украинского зерна
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, комбайн, пшеница, зерно
Ситуация с ввозом зерна с Украины не изменилась, заявил Серафин Фото:

Польские фермеры планируют перекрыть дорогу из Украины в Дорохуске, протестуя против неконтролируемого ввоза зерна. Об этом сообщил глава Национального союза фермеров Владислав Серафин.

«С неконтролируемым ввозом зерна в Польшу ничего не изменилось. Во вторник протестующие фермеры встретятся в районе Хелма, чтобы со среды с 10.00 на три дня заблокировать польско-украинский пограничный переход в Дорохуске», — сказал Серафин в эфире радиостанции RMF FM.

Ранее польские фермеры уже устраивали забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной. Поляки перекрывали дорогу, выступая против ввоза украинского зерна. Протестующие заявляли, что зерно из Украины представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих. Из-за конфликта лидеры и политики нескольких стран ЕС призвали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины, пишет RT.

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Польские фермеры планируют перекрыть дорогу из Украины в Дорохуске, протестуя против неконтролируемого ввоза зерна. Об этом сообщил глава Национального союза фермеров Владислав Серафин. «С неконтролируемым ввозом зерна в Польшу ничего не изменилось. Во вторник протестующие фермеры встретятся в районе Хелма, чтобы со среды с 10.00 на три дня заблокировать польско-украинский пограничный переход в Дорохуске», — сказал Серафин в эфире радиостанции RMF FM. Ранее польские фермеры уже устраивали забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной. Поляки перекрывали дорогу, выступая против ввоза украинского зерна. Протестующие заявляли, что зерно из Украины представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих. Из-за конфликта лидеры и политики нескольких стран ЕС призвали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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