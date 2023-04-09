09 апреля 2023

РВ: утопающая в грязи бронетехника ВСУ тормозит контрнаступление. Видео

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, танк, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Танки ВСУ застревают в грязи на фронте СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ) застревает в грязи, что затормаживает их контрнаступление. Об этом сообщили военные корреспонденты в соцсети.

«ВСУ подтягивают к фронту бронетехнику, но она утопает в грязи, тормозя контрнаступление. Погода мешает врагу начать запланированное контрнаступление», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Согласно прогнозу, погода улучшится с 14 апреля. До этого времени в зоне спецоперации продолжаться дожди и слякоть, что замедлит контрнаступление ВСУ.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ) застревает в грязи, что затормаживает их контрнаступление. Об этом сообщили военные корреспонденты в соцсети. «ВСУ подтягивают к фронту бронетехнику, но она утопает в грязи, тормозя контрнаступление. Погода мешает врагу начать запланированное контрнаступление», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Согласно прогнозу, погода улучшится с 14 апреля. До этого времени в зоне спецоперации продолжаться дожди и слякоть, что замедлит контрнаступление ВСУ. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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