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Курганский завод судится с компанией Москвы из-за долгов в десятки млн рублей

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Рассмотрение Тверским районным судом ходатайства об аресте основателя ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Москва, фемида, правосудие, суд, весы правосудия, юриспруденция
Дело рассматривается в Арбитражном суде Москвы Фото:

Компания «Курганстальмост» судится с дорожной фирмой из Москвы из-за долгов, превышающих 151,5 миллиона рублей. Эта информация содержится в документах на сайте Арбитражного суда Москвы.

«ЗАО „Курганстальмост“ обратилось в суд города с исковым заявлением к ООО „АРКС МТ“ о взыскании задолженности по договору поставки <…> в размере 151 679 314,45 рублей. Истец заявленные требования поддержал в полном объеме. Ответчик высказался против», — указано на сайте.

У сторон еще есть возможность договориться и решить дело мирным путем. Судебное заседание по рассмотрению спора по существу назначено на 18 апреля.

Ранее курганской производитель вездеходов «ТехноТранс» подал в суд на компанию из Иркутской области. Сумма исковых требований за невыполненные работы составил 8,5 миллионов рублей.

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Компания «Курганстальмост» судится с дорожной фирмой из Москвы из-за долгов, превышающих 151,5 миллиона рублей. Эта информация содержится в документах на сайте Арбитражного суда Москвы. «ЗАО „Курганстальмост“ обратилось в суд города с исковым заявлением к ООО „АРКС МТ“ о взыскании задолженности по договору поставки <…> в размере 151 679 314,45 рублей. Истец заявленные требования поддержал в полном объеме. Ответчик высказался против», — указано на сайте. У сторон еще есть возможность договориться и решить дело мирным путем. Судебное заседание по рассмотрению спора по существу назначено на 18 апреля. Ранее курганской производитель вездеходов «ТехноТранс» подал в суд на компанию из Иркутской области. Сумма исковых требований за невыполненные работы составил 8,5 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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