Курганский завод судится с компанией Москвы из-за долгов в десятки млн рублей

Дело рассматривается в Арбитражном суде Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания «Курганстальмост» судится с дорожной фирмой из Москвы из-за долгов, превышающих 151,5 миллиона рублей. Эта информация содержится в документах на сайте Арбитражного суда Москвы.

«ЗАО „Курганстальмост“ обратилось в суд города с исковым заявлением к ООО „АРКС МТ“ о взыскании задолженности по договору поставки <…> в размере 151 679 314,45 рублей. Истец заявленные требования поддержал в полном объеме. Ответчик высказался против», — указано на сайте.

У сторон еще есть возможность договориться и решить дело мирным путем. Судебное заседание по рассмотрению спора по существу назначено на 18 апреля.

Ранее курганской производитель вездеходов «ТехноТранс» подал в суд на компанию из Иркутской области. Сумма исковых требований за невыполненные работы составил 8,5 миллионов рублей.