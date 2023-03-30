Курганский производитель вездеходов требует от иркутской компании 8,5 млн рублей

Производитель вездеходов из Кургана судится с компанией из Иркутской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганской производитель вездеходов «ТехноТранс» подал в суд на компанию из Иркутской области и требует взыскать с нее более 8,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«ООО «НПФ «ТехноТранс» обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Геотек-Восточная геофизическая компания» о взыскании задолженности за выполненные работы в сумме 8 478 365 рублей 07 коп, расходов по уплате госпошлины в размере 65 392 рублей», — говорится на сайте суда. Судебное заседание назначено на 10 мая.

Ранее URA.RU писало, что московская компания судится с курганскими властями из-за детской поликлиники в Заозерном. Застройщик требует от управления капитального строительства региона более 4,5 млн рублей. Также сообщалось, что КАВЗ отсудил у компании мэрии Кургана почти 500 тысяч рублей.