09 апреля 2023
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Боец из Сургута погиб при штурме Авдеевки

© Служба новостей «URA.RU»
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В бою под Авдеевкой погиб житель Сургута Фото:

В Сургуте (ХМАО) простятся с военнослужащим Андреем Сулмаковым, геройски погибшем при выполнении воинского долга во время штурма Авдеевки. Об этом сообщается на официальной странице правительства региона в социальной сети «ВКонтакте».

«В Сургуте простятся с Андреем Сулмаковым, героически погибшем при штурме Авдеевки под селом Веселое», — говорится в сообщении. У него осталась жена, в Башкирии живут родители, брат и сестра.

Андрей Сулмаков переехал в Сургут в 2019 году после трудоустройства в ПАО «Сургутнефтегаз». Был призван в ряды Вооруженных Сил РФ в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Власти ХМАО пообещали оказать семье всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) простятся с 49-летним стрелком Алексеем Шутановым, геройски погибшим под Авдеевкой 15 марта. Боец участвовал в штурме города и попал под минометный обстрел.

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В Сургуте (ХМАО) простятся с военнослужащим Андреем Сулмаковым, геройски погибшем при выполнении воинского долга во время штурма Авдеевки. Об этом сообщается на официальной странице правительства региона в социальной сети «ВКонтакте». «В Сургуте простятся с Андреем Сулмаковым, героически погибшем при штурме Авдеевки под селом Веселое», — говорится в сообщении. У него осталась жена, в Башкирии живут родители, брат и сестра. Андрей Сулмаков переехал в Сургут в 2019 году после трудоустройства в ПАО «Сургутнефтегаз». Был призван в ряды Вооруженных Сил РФ в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Власти ХМАО пообещали оказать семье всю необходимую помощь и поддержку. Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) простятся с 49-летним стрелком Алексеем Шутановым, геройски погибшим под Авдеевкой 15 марта. Боец участвовал в штурме города и попал под минометный обстрел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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