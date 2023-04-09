Боец из Сургута погиб при штурме Авдеевки

В бою под Авдеевкой погиб житель Сургута Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) простятся с военнослужащим Андреем Сулмаковым, геройски погибшем при выполнении воинского долга во время штурма Авдеевки. Об этом сообщается на официальной странице правительства региона в социальной сети «ВКонтакте».

«В Сургуте простятся с Андреем Сулмаковым, героически погибшем при штурме Авдеевки под селом Веселое», — говорится в сообщении. У него осталась жена, в Башкирии живут родители, брат и сестра.

Андрей Сулмаков переехал в Сургут в 2019 году после трудоустройства в ПАО «Сургутнефтегаз». Был призван в ряды Вооруженных Сил РФ в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Власти ХМАО пообещали оказать семье всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) простятся с 49-летним стрелком Алексеем Шутановым, геройски погибшим под Авдеевкой 15 марта. Боец участвовал в штурме города и попал под минометный обстрел.