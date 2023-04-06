В ХМАО простятся со стрелком, погибшим под Авдеевкой. Фото

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво, погибщий
В бою под Авдеевкой погиб житель Югорска Фото:

В Югорске простятся с 49-летним стрелком Алексеем Шутановым, геройски погибшим под Авдеевкой 15 марта. Об этом сообщил telegram-канал «Наш Югорск».

«В ходе выполнения задач специальной военной операции в Донбассе погиб 49-летний Алексей Шутанов. Он участвовал в штурме Авдеевки в Донецкой Народной Республике 15 марта, геройски погиб во время минометного обстрела», — указано в публикации.

Шутанов родился и вырос в Урае. После объявления частичной мобилизации решил принять участие в СВО в качестве добровольца. У него осталась жена, двое сыновей и родители. Власти ХМАО пообещали оказать семье всю необходимую помощь и поддержку.

Алексей Шутанов погиб под Авдеевкой
Алексей Шутанов погиб под Авдеевкой
Фото:

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В Югорске простятся с 49-летним стрелком Алексеем Шутановым, геройски погибшим под Авдеевкой 15 марта. Об этом сообщил telegram-канал «Наш Югорск». «В ходе выполнения задач специальной военной операции в Донбассе погиб 49-летний Алексей Шутанов. Он участвовал в штурме Авдеевки в Донецкой Народной Республике 15 марта, геройски погиб во время минометного обстрела», — указано в публикации. Шутанов родился и вырос в Урае. После объявления частичной мобилизации решил принять участие в СВО в качестве добровольца. У него осталась жена, двое сыновей и родители. Власти ХМАО пообещали оказать семье всю необходимую помощь и поддержку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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