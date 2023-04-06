В ХМАО простятся со стрелком, погибшим под Авдеевкой. Фото

06 апреля 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

В бою под Авдеевкой погиб житель Югорска Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Югорске простятся с 49-летним стрелком Алексеем Шутановым, геройски погибшим под Авдеевкой 15 марта. Об этом сообщил telegram-канал «Наш Югорск». «В ходе выполнения задач специальной военной операции в Донбассе погиб 49-летний Алексей Шутанов. Он участвовал в штурме Авдеевки в Донецкой Народной Республике 15 марта, геройски погиб во время минометного обстрела», — указано в публикации. Шутанов родился и вырос в Урае. После объявления частичной мобилизации решил принять участие в СВО в качестве добровольца. У него осталась жена, двое сыновей и родители. Власти ХМАО пообещали оказать семье всю необходимую помощь и поддержку. Алексей Шутанов погиб под Авдеевкой Фото: telegram-канал «Наш Югорск»

В Югорске простятся с 49-летним стрелком Алексеем Шутановым, геройски погибшим под Авдеевкой 15 марта. Об этом сообщил telegram-канал «Наш Югорск». «В ходе выполнения задач специальной военной операции в Донбассе погиб 49-летний Алексей Шутанов. Он участвовал в штурме Авдеевки в Донецкой Народной Республике 15 марта, геройски погиб во время минометного обстрела», — указано в публикации. Шутанов родился и вырос в Урае. После объявления частичной мобилизации решил принять участие в СВО в качестве добровольца. У него осталась жена, двое сыновей и родители. Власти ХМАО пообещали оказать семье всю необходимую помощь и поддержку.