09 апреля 2023

Экономист Долгова предупредила о риске резкого роста цен на импортные товары

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Особенно сильно рост может коснуться товаров с коротким сроком хранения (фото из архива) Фото:
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В России могут сильно подорожать импортные товары с коротким сроком хранения. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

«Наиболее сильно изменение валютного курса отразится на ценах импортных товаров — ведь в них заложены затраты на транспортировку, перевалку, страхование, хранение на складах и уплату пошлин. Уже в апреле могут подорожать продукты и товары с коротким сроком хранения, быстро поступающие в торговлю», — рассказала Долгова агентству «Прайм».

По данным экономиста, с 14 января рубль подешевел относительно доллара на 19 процентов. При этом излишек электроники или бытовой техники на складах может привести к стагнации или даже снижению стоимости продажи из-за снижения спроса.

Ранее стало известно, что к повышению доллара до 100 рублей за единицу может привести любое значимое событие, включая вступление Финляндии в НАТО. Об этом URA.RU рассказал доктор экономических наук, профессор школы бизнеса «Синергия» Максим Киселев.

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В России могут сильно подорожать импортные товары с коротким сроком хранения. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. «Наиболее сильно изменение валютного курса отразится на ценах импортных товаров — ведь в них заложены затраты на транспортировку, перевалку, страхование, хранение на складах и уплату пошлин. Уже в апреле могут подорожать продукты и товары с коротким сроком хранения, быстро поступающие в торговлю», — рассказала Долгова агентству «Прайм». По данным экономиста, с 14 января рубль подешевел относительно доллара на 19 процентов. При этом излишек электроники или бытовой техники на складах может привести к стагнации или даже снижению стоимости продажи из-за снижения спроса. Ранее стало известно, что к повышению доллара до 100 рублей за единицу может привести любое значимое событие, включая вступление Финляндии в НАТО. Об этом URA.RU рассказал доктор экономических наук, профессор школы бизнеса «Синергия» Максим Киселев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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