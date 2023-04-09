Экономист Долгова предупредила о риске резкого роста цен на импортные товары

В России могут сильно подорожать импортные товары с коротким сроком хранения. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.
«Наиболее сильно изменение валютного курса отразится на ценах импортных товаров — ведь в них заложены затраты на транспортировку, перевалку, страхование, хранение на складах и уплату пошлин. Уже в апреле могут подорожать продукты и товары с коротким сроком хранения, быстро поступающие в торговлю», — рассказала Долгова агентству «Прайм».
По данным экономиста, с 14 января рубль подешевел относительно доллара на 19 процентов. При этом излишек электроники или бытовой техники на складах может привести к стагнации или даже снижению стоимости продажи из-за снижения спроса.
Ранее стало известно, что к повышению доллара до 100 рублей за единицу может привести любое значимое событие, включая вступление Финляндии в НАТО. Об этом URA.RU рассказал доктор экономических наук, профессор школы бизнеса «Синергия» Максим Киселев.
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