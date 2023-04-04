Экономист Киселев предупредил, из-за чего доллар может подняться до 100 рублей

Экономист Киселев: расширение НАТО может привести к взлету доллара

05 апреля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Цены на нефть должны были сдерживать рост доллара, сказал Максим Киселев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К повышению доллара до 100 рублей за единицу может привести любое значимое событие, включая вступление Финляндии в НАТО. Об этом URA.RU рассказал доктор экономических наук, профессор школы бизнеса «Синергия» Максим Киселев. «По доллару и евро мы подобрались к уровням, которых не было почти год. Все что угодно может привести к росту курса до 100. Сейчас на рынке перестали работать нормальные законы спроса и предложения. Например, курс может взлететь на фоне обострения ситуации из-за вступления Финляндии в НАТО или решения провести мирные переговоры с Украиной. Слабое рыночное равновесие на нашем рынке могут пошатнуть как позитивные, так и негативные события», — сказал Максим Киселев. По его словам, для текущего роста валюты нет обоснованных фундаментальных причин. «Цены на нефть штурмуют новые максимумы, а это, по идее, должно, наоборот, сдерживать рост доллара и евро. Единственная причина, которая может объяснить столь резкий взлет — чисто спекулятивная. Дело в том, что с внутреннего валютного рынка в последний год ушло значительное число игроков. Поэтому стало несложно нарушить рыночное равновесие: чем меньше покупателей и продавцов, тем проще сдвинуть рынок вверх или вниз», — объяснил эксперт. Ранее доллар достиг 78 рублей. Последний раз такой курс можно было наблюдать 20 апреля 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К повышению доллара до 100 рублей за единицу может привести любое значимое событие, включая вступление Финляндии в НАТО. Об этом URA.RU рассказал доктор экономических наук, профессор школы бизнеса «Синергия» Максим Киселев. «По доллару и евро мы подобрались к уровням, которых не было почти год. Все что угодно может привести к росту курса до 100. Сейчас на рынке перестали работать нормальные законы спроса и предложения. Например, курс может взлететь на фоне обострения ситуации из-за вступления Финляндии в НАТО или решения провести мирные переговоры с Украиной. Слабое рыночное равновесие на нашем рынке могут пошатнуть как позитивные, так и негативные события», — сказал Максим Киселев. По его словам, для текущего роста валюты нет обоснованных фундаментальных причин. «Цены на нефть штурмуют новые максимумы, а это, по идее, должно, наоборот, сдерживать рост доллара и евро. Единственная причина, которая может объяснить столь резкий взлет — чисто спекулятивная. Дело в том, что с внутреннего валютного рынка в последний год ушло значительное число игроков. Поэтому стало несложно нарушить рыночное равновесие: чем меньше покупателей и продавцов, тем проще сдвинуть рынок вверх или вниз», — объяснил эксперт. Ранее доллар достиг 78 рублей. Последний раз такой курс можно было наблюдать 20 апреля 2022 года.