В Сербии готовят иск к НАТО из-за обедненного урана

Сербский юрист Срджан Алексич готовится выступить перед Европарламентом или ООН с иском против НАТО из-за применения ими боеприпасов с обедненным ураном в 1999 году в городе Ниш. Об этом адвокат рассказал журналистам.
«Представляя в суде военнослужащих, живущих в Нише, я заметил, что во время агрессии НАТО в 1999 году фигурантами были около 16 тысяч военнослужащих. А когда я начал вести их дела в 2015 году, истцов было уже на шесть тысяч меньше. И с каждым годом количество ветеранов уменьшается — они умирают от рака», — пояснил Срджан Алексич в интервью News.ru. Адвокат намерен добиться компенсации для жертв бомбардировок, которые остались в живых.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании приняли решение о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном. Председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина назвала этот шаг вопиющим преступлением, передает РАПСИ.
Сербский юрист Срджан Алексич готовится выступить перед Европарламентом или ООН с иском против НАТО из-за применения ими боеприпасов с обедненным ураном в 1999 году в городе Ниш. Об этом адвокат рассказал журналистам. «Представляя в суде военнослужащих, живущих в Нише, я заметил, что во время агрессии НАТО в 1999 году фигурантами были около 16 тысяч военнослужащих. А когда я начал вести их дела в 2015 году, истцов было уже на шесть тысяч меньше. И с каждым годом количество ветеранов уменьшается — они умирают от рака», — пояснил Срджан Алексич в интервью News.ru. Адвокат намерен добиться компенсации для жертв бомбардировок, которые остались в живых. Ранее сообщалось, что власти Великобритании приняли решение о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном. Председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина назвала этот шаг вопиющим преступлением, передает РАПСИ.