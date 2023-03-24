Полковник объяснил, как будет действовать Россия при использовании снарядов с обедненным ураном

Полковник Насонов: танки со снарядами с обедненным ураном станут приоритетными целями РФ

25 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Влияние обедненного урана в снарядах не будет мгновенным, сказал Роман Насонов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танки, оснащенные снарядами с обедненным ураном, станут главными целями России на Украине.Об этом рассказал URA.RU эксперт по безопасности, полковник запаса Роман Насонов. «Будет проведен специальный инструктаж об опасности и действиях личного состава в случае обнаружения снарядов с обедненным ураном. Если известно, что тот или иной экипаж готов к применению именно этого вида боеприпасов, данная цель будет определена командиром в качестве приоритетной, и будет осуществлено ее поражение перекрестным или групповым огнем. По факту ее уничтожения в небольшой зоне эта местность будет блокирована. После этого специалисты извлекут данный вид боеприпасов. В данном случае, если боеприпасы не были в состоянии готовности для применения, то опасности они не несут», — сказал Роман Насонов. Если данные снаряды будут применены, то на местности начнут работу войска радиационной, химической и биологической защиты, сообщил полковник запаса. «По факту попадания в бронеобъект никаких мгновенных действий на поле боя дополнительных произвести будет невозможно. О том, что данный снаряд с обедненным ураном имел воздействие на присутствующий личный состав, на местность, мы узнаем несколько позже. Поэтому в такой ситуации будут использоваться штатные подразделение РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты). Данные бронеобъеты будут оцеплены И несколько позже, только в специальных средствах защиты, будет произведена их эвакуация. Какого-то огромного воздействия на личный состав и местность данные снаряды производить мгновенно не могут, но они будут ухудшать общий фон по ряду спектров облучения», — подчеркнул эксперт. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что страна передаст для украинских военнослужащих танковые снаряды с обедненным ураном. Данные боеприпасы являются причиной раковых опухолей, заявил сербский политолог Стеван Гайич. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Танки, оснащенные снарядами с обедненным ураном, станут главными целями России на Украине.Об этом рассказал URA.RU эксперт по безопасности, полковник запаса Роман Насонов. «Будет проведен специальный инструктаж об опасности и действиях личного состава в случае обнаружения снарядов с обедненным ураном. Если известно, что тот или иной экипаж готов к применению именно этого вида боеприпасов, данная цель будет определена командиром в качестве приоритетной, и будет осуществлено ее поражение перекрестным или групповым огнем. По факту ее уничтожения в небольшой зоне эта местность будет блокирована. После этого специалисты извлекут данный вид боеприпасов. В данном случае, если боеприпасы не были в состоянии готовности для применения, то опасности они не несут», — сказал Роман Насонов. Если данные снаряды будут применены, то на местности начнут работу войска радиационной, химической и биологической защиты, сообщил полковник запаса. «По факту попадания в бронеобъект никаких мгновенных действий на поле боя дополнительных произвести будет невозможно. О том, что данный снаряд с обедненным ураном имел воздействие на присутствующий личный состав, на местность, мы узнаем несколько позже. Поэтому в такой ситуации будут использоваться штатные подразделение РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты). Данные бронеобъеты будут оцеплены И несколько позже, только в специальных средствах защиты, будет произведена их эвакуация. Какого-то огромного воздействия на личный состав и местность данные снаряды производить мгновенно не могут, но они будут ухудшать общий фон по ряду спектров облучения», — подчеркнул эксперт. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что страна передаст для украинских военнослужащих танковые снаряды с обедненным ураном. Данные боеприпасы являются причиной раковых опухолей, заявил сербский политолог Стеван Гайич.