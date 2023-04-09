В ЯНАО неделя начнется с ветра и метелей

Порывы ветра будут достигать 20 м/с Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в понедельник 10 апреля ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду и местами метели. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«10 апреля в ЯНАО ожидается местами метель и переменный ветер 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью от -16 до -21 градуса, местами -6,-11 градусов, днем от -7 до -12, местами до -16,-21. Прогнозируются облачная погода с прояснениями и умеренный снег», — сообщают синоптики на сайте управления.

Во вторник 11 апреля ветер немного успокоится. 12 апреля по прогнозу метель, ветер 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -25,-30 градусов, местами -15,-20, а днем потеплеет до -14,-19, местами до -9 градусов. Ожидается небольшой снег и переменная облачность.

Ранее URA.RU сообщало, что в выходные дни на территории Ямало-Ненецкого автономного округа ожидались ветер, снег и перепады температуры. Синоптики прогнозировали порывы ветра до 17 м/с и понижение температуры воздуха ночью до -30 градусов.