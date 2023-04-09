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В Тюменской области суд ужесточил контроль за освобожденным из тюрьмы ишимцем

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция на арест Виктора Чернобровина в областном суде. Челябинск, судья, суд
Надзор за жителем региона продлили на шесть месяцев Фото:

Ишимский районный суд (Тюменская область) ужесточил административный надзор за мужчиной, который неоднократно пренебрегал указанными ему условиями после досрочного освобождения из колонии. Об этом решении рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«В период действия административного надзора в течение одного года осужденный совершил более двух административных правонарушений, неоднократно нарушал установленные судом административные ограничения <…> Изучив и исследовав материалы административного дела, суд дополнил Денису Я. административные ограничения в виде дополнительной явки два раза в месяц (всего четыре раза в месяц) для регистрации в орган внутренних дел и продлил ему срок административного надзора на шесть месяцев», — указано на официальном сайте пресс-службы.

Мужчина отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия. Его приговорили к пяти годам колонии, но в 2018 году он получил условно-досрочное освобождение, после которого и попал под административный надзор.

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Ишимский районный суд (Тюменская область) ужесточил административный надзор за мужчиной, который неоднократно пренебрегал указанными ему условиями после досрочного освобождения из колонии. Об этом решении рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В период действия административного надзора в течение одного года осужденный совершил более двух административных правонарушений, неоднократно нарушал установленные судом административные ограничения <…> Изучив и исследовав материалы административного дела, суд дополнил Денису Я. административные ограничения в виде дополнительной явки два раза в месяц (всего четыре раза в месяц) для регистрации в орган внутренних дел и продлил ему срок административного надзора на шесть месяцев», — указано на официальном сайте пресс-службы. Мужчина отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия. Его приговорили к пяти годам колонии, но в 2018 году он получил условно-досрочное освобождение, после которого и попал под административный надзор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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