В Тюменской области суд ужесточил контроль за освобожденным из тюрьмы ишимцем

10 апреля 2023 в 08:19 Размер текста - 17 +

Надзор за жителем региона продлили на шесть месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ишимский районный суд (Тюменская область) ужесточил административный надзор за мужчиной, который неоднократно пренебрегал указанными ему условиями после досрочного освобождения из колонии. Об этом решении рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В период действия административного надзора в течение одного года осужденный совершил более двух административных правонарушений, неоднократно нарушал установленные судом административные ограничения <…> Изучив и исследовав материалы административного дела, суд дополнил Денису Я. административные ограничения в виде дополнительной явки два раза в месяц (всего четыре раза в месяц) для регистрации в орган внутренних дел и продлил ему срок административного надзора на шесть месяцев», — указано на официальном сайте пресс-службы. Мужчина отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия. Его приговорили к пяти годам колонии, но в 2018 году он получил условно-досрочное освобождение, после которого и попал под административный надзор.

Ишимский районный суд (Тюменская область) ужесточил административный надзор за мужчиной, который неоднократно пренебрегал указанными ему условиями после досрочного освобождения из колонии. Об этом решении рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В период действия административного надзора в течение одного года осужденный совершил более двух административных правонарушений, неоднократно нарушал установленные судом административные ограничения <…> Изучив и исследовав материалы административного дела, суд дополнил Денису Я. административные ограничения в виде дополнительной явки два раза в месяц (всего четыре раза в месяц) для регистрации в орган внутренних дел и продлил ему срок административного надзора на шесть месяцев», — указано на официальном сайте пресс-службы. Мужчина отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия. Его приговорили к пяти годам колонии, но в 2018 году он получил условно-досрочное освобождение, после которого и попал под административный надзор.