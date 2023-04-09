В Тюменской области суд ужесточил контроль за освобожденным из тюрьмы ишимцем

Ишимский районный суд (Тюменская область) ужесточил административный надзор за мужчиной, который неоднократно пренебрегал указанными ему условиями после досрочного освобождения из колонии. Об этом решении рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«В период действия административного надзора в течение одного года осужденный совершил более двух административных правонарушений, неоднократно нарушал установленные судом административные ограничения <…> Изучив и исследовав материалы административного дела, суд дополнил Денису Я. административные ограничения в виде дополнительной явки два раза в месяц (всего четыре раза в месяц) для регистрации в орган внутренних дел и продлил ему срок административного надзора на шесть месяцев», — указано на официальном сайте пресс-службы.
Мужчина отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия. Его приговорили к пяти годам колонии, но в 2018 году он получил условно-досрочное освобождение, после которого и попал под административный надзор.
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