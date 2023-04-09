09 апреля 2023
08 апреля 2023

Бойцы ФСБ задержали высокопоставленного свердловского офицера

Сотрудники ФСБ задержали главу свердловского управления по контролю за оборотом наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Бойцы ФСБ задержали Ергеледжи в Первоуральске Фото:

Сотрудники свердловского УФСБ задержали начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД Ивана Ергеледжи, на которого пало подозрение в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в силовых структурах.

«Ергеледжи задержан вчера вечером в Первоуральске, подозрения по части 4 статьи 159 УК РФ. По предварительной информации, кто-то из сотрудников передал ему деньги, но в составе преступления коррупционной составляющей нет. Полковник в изоляторе временного содержания», — рассказал собеседник агентства.

Другой собеседник агентства подтвердил факт задержания, но уточнил, что выводы о причастности Ергеледжи к какому-либо преступлению делать пока рано. «Не все так однозначно», — кратко сообщил источник.

В свердловском УФСБ не стали комментировать данные инсайдеров. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых от комментариев по данной теме пока воздержался — до получения информации об итогах разбирательства.

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Сотрудники свердловского УФСБ задержали начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД Ивана Ергеледжи, на которого пало подозрение в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в силовых структурах. «Ергеледжи задержан вчера вечером в Первоуральске, подозрения по части 4 статьи 159 УК РФ. По предварительной информации, кто-то из сотрудников передал ему деньги, но в составе преступления коррупционной составляющей нет. Полковник в изоляторе временного содержания», — рассказал собеседник агентства. Другой собеседник агентства подтвердил факт задержания, но уточнил, что выводы о причастности Ергеледжи к какому-либо преступлению делать пока рано. «Не все так однозначно», — кратко сообщил источник. В свердловском УФСБ не стали комментировать данные инсайдеров. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых от комментариев по данной теме пока воздержался — до получения информации об итогах разбирательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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