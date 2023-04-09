Бойцы ФСБ задержали высокопоставленного свердловского офицера

Сотрудники ФСБ задержали главу свердловского управления по контролю за оборотом наркотиков

Бойцы ФСБ задержали Ергеледжи в Первоуральске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники свердловского УФСБ задержали начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД Ивана Ергеледжи, на которого пало подозрение в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в силовых структурах.

«Ергеледжи задержан вчера вечером в Первоуральске, подозрения по части 4 статьи 159 УК РФ. По предварительной информации, кто-то из сотрудников передал ему деньги, но в составе преступления коррупционной составляющей нет. Полковник в изоляторе временного содержания», — рассказал собеседник агентства.

Другой собеседник агентства подтвердил факт задержания, но уточнил, что выводы о причастности Ергеледжи к какому-либо преступлению делать пока рано. «Не все так однозначно», — кратко сообщил источник.

В свердловском УФСБ не стали комментировать данные инсайдеров. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых от комментариев по данной теме пока воздержался — до получения информации об итогах разбирательства.