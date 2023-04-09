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Тюменец избил отчима арматурой

© Служба новостей «URA.RU»
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Судья приговорил обвиняемого в одному году условного срока Фото:

Жителя Увата (Тюменская область) Глеба Б. приговорили к условному лишению свободы за то, что он избил отчима арматурой. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По информации ведомства, осужденный не раз ссорился с отчимом, который часто оскорблял его мать. Во время очередной ссоры мужчина обложил Глеба нецензурной бранью. «Глеб оскорбился и, вооружившись обрезком арматуры, несколько раз ударил отчима по голове и туловищу, а потом вышел из квартиры и выкинул отрезок арматуры в мусорный бак около дома», — рассказали в суде.

Потерпевший был госпитализирован с закрытым переломом левой локтевой кости и множественными ссадинами на лице и теле. Суд на 1 год 1 месяц лишил обвиняемого свободы условно, до первого правонарушения. При вынесении приговора также учли тот факт, что Глеб обвинялся еще и в краже мобильного телефона. 21 июня он в маршрутном автобусе нашел позабытый кем-то мобильник и затем через знакомого сдал его в скупку.

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Жителя Увата (Тюменская область) Глеба Б. приговорили к условному лишению свободы за то, что он избил отчима арматурой. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. По информации ведомства, осужденный не раз ссорился с отчимом, который часто оскорблял его мать. Во время очередной ссоры мужчина обложил Глеба нецензурной бранью. «Глеб оскорбился и, вооружившись обрезком арматуры, несколько раз ударил отчима по голове и туловищу, а потом вышел из квартиры и выкинул отрезок арматуры в мусорный бак около дома», — рассказали в суде. Потерпевший был госпитализирован с закрытым переломом левой локтевой кости и множественными ссадинами на лице и теле. Суд на 1 год 1 месяц лишил обвиняемого свободы условно, до первого правонарушения. При вынесении приговора также учли тот факт, что Глеб обвинялся еще и в краже мобильного телефона. 21 июня он в маршрутном автобусе нашел позабытый кем-то мобильник и затем через знакомого сдал его в скупку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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