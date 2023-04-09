Свердловчанин обвинил работника детдома в избиении ребенка

Сотрудники садика, по словам очевидцев, не заступились за ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудница детского дома в поселке Мартюш (Каменск-Уральский, Свердловская область), по предварительной информации, избила ребенка за непослушание. Инцидент произошел в стенах детского сада, сообщил URA.RU местный житель Сергей Барсуков, который с женой стал свидетелем сцены.

«Мы привезли своего ребенка в детский сад. Я остался в машине, а супруга повела его в здание. В нашу группу ходят два малыша из детдома — их приводят и забирают сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Когда жена вышла из садика, она была в шоке! Рассказала, что воспитатель детдома в коридоре колошматила воспитанника», — рассказал Барсуков.

С его слов, конфликт у сотрудницы детдома с ребенком произошел из-за палки, которую малыш подобрал по пути. Когда в садике женщина захотела ее отобрать, мальчик устроил истерику. По словам Барсуковых, в гневе работница детдома наносила ребенку удары ладонью по плечам и голове. Он плакал и закрывался руками. Кроме родительницы свидетелем этой сцены была пожилая нянечка, которая не вмешалась в происходящее.

«Моя жена сказала этому малышу: „Пойдем с нами?“, но он еще больше расплакался. Тогда работница детдома схватила его за шкирку и поволокла в группу. Наш ребенок был в шоке. Я уже позвонил в полицию и следственный комитет», — добавил Сергей Барсуков.

Корреспондент обратился за комментарием к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Тот подтвердил, что информация о подобном инциденте поступала.

«Сотрудниками полиции Каменск-Уральского подразделения по делам несовершеннолетних изложенная информация проверяется на предмет соответствия действительности. Мужчина, который, по предварительным данным, является адвокатом, пообещал в самое ближайшее время прибыть в ОП № 22 для подачи официального заявления. Представители МВД опросят очевидцев произошедшего и по итогам разбирательства примут адекватные меры реагирования», — сказал полковник Горелых.

Ранее региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по инциденту в элитном детском саду «Согласие», где воспитатель ударила девочку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что от удара малышка упала со скамейки на пол.