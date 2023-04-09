В Курганской области к выходным вернется зима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в ночь на 14 и 15 апреля синоптики прогнозируют похолодание и снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В ночь на 14 апреля в регионе температура снизится до -5 градусов. Облачно. временами небольшой снег. Вероятность осадков: 79%», — говорится в прогнозе на неделю. 15 апреля также ожидаются осадки в виде снега. Температура ночью опустится до -8 градусов.

Снижение температуры и осадки ожидаются и днем. Так, 14 апреля прогнозируют до 2 градусов тепла, а в субботу 15 апреля столбик термометра опустится до +1 градуса.

Ранее URA.RU писало, что на Урал вернутся морозы. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. Резкое понижение температуры прогнозировалось в Свердловской, Курганской и Челябинской областях.