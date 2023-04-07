07 апреля 2023

Синоптик Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов на Урал

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Пятнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, деревья, почки, природа, весна, верба
В регионы Урала вновь вернутся морозы, уверен Вильфанд Фото:

В Свердловскую, Курганскую и Челябинскую область вернутся морозы. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ, заслуженного метеоролога России Романа Вильфанда, в регионах ожидается резкое понижение температуры.

«На Урал — в Курганскую, Челябинскую и Свердловскую области вернутся морозы. Везде резкое понижение температуры», — передает слова Романа Вильфанда РИА Новости.

Согласно данным прогноза погоды на сервисе Gismeteo в субботу 8 апреля днем в Екатеринбурге будет +9, в Челябинске +8, в Кургане +6 градусов тепла. При этом в воскресенье 9 апреля в столицах трех регионов Урала будет теплее: в Екатеринбурге +14, а в Челябинске и Кургане +12 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что похолодание придет и на юг Европейской территории России. По словам Вильфанда, ранее погода в регионах РФ опережала свое развитие примерно на три недели, а сейчас происходит возвращение к норме.

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В Свердловскую, Курганскую и Челябинскую область вернутся морозы. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ, заслуженного метеоролога России Романа Вильфанда, в регионах ожидается резкое понижение температуры. «На Урал — в Курганскую, Челябинскую и Свердловскую области вернутся морозы. Везде резкое понижение температуры», — передает слова Романа Вильфанда РИА Новости. Согласно данным прогноза погоды на сервисе Gismeteo в субботу 8 апреля днем в Екатеринбурге будет +9, в Челябинске +8, в Кургане +6 градусов тепла. При этом в воскресенье 9 апреля в столицах трех регионов Урала будет теплее: в Екатеринбурге +14, а в Челябинске и Кургане +12 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что похолодание придет и на юг Европейской территории России. По словам Вильфанда, ранее погода в регионах РФ опережала свое развитие примерно на три недели, а сейчас происходит возвращение к норме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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