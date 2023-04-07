Синоптик Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов на Урал

08 апреля 2023 в 05:48 Размер текста - 17 +

В регионы Урала вновь вернутся морозы, уверен Вильфанд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловскую, Курганскую и Челябинскую область вернутся морозы. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ, заслуженного метеоролога России Романа Вильфанда, в регионах ожидается резкое понижение температуры. «На Урал — в Курганскую, Челябинскую и Свердловскую области вернутся морозы. Везде резкое понижение температуры», — передает слова Романа Вильфанда РИА Новости. Согласно данным прогноза погоды на сервисе Gismeteo в субботу 8 апреля днем в Екатеринбурге будет +9, в Челябинске +8, в Кургане +6 градусов тепла. При этом в воскресенье 9 апреля в столицах трех регионов Урала будет теплее: в Екатеринбурге +14, а в Челябинске и Кургане +12 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что похолодание придет и на юг Европейской территории России. По словам Вильфанда, ранее погода в регионах РФ опережала свое развитие примерно на три недели, а сейчас происходит возвращение к норме.

В Свердловскую, Курганскую и Челябинскую область вернутся морозы. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ, заслуженного метеоролога России Романа Вильфанда, в регионах ожидается резкое понижение температуры. «На Урал — в Курганскую, Челябинскую и Свердловскую области вернутся морозы. Везде резкое понижение температуры», — передает слова Романа Вильфанда РИА Новости. Согласно данным прогноза погоды на сервисе Gismeteo в субботу 8 апреля днем в Екатеринбурге будет +9, в Челябинске +8, в Кургане +6 градусов тепла. При этом в воскресенье 9 апреля в столицах трех регионов Урала будет теплее: в Екатеринбурге +14, а в Челябинске и Кургане +12 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что похолодание придет и на юг Европейской территории России. По словам Вильфанда, ранее погода в регионах РФ опережала свое развитие примерно на три недели, а сейчас происходит возвращение к норме.