09 апреля 2023
08 апреля 2023

Жители Свердловской области получили письма от ЧВК «Вагнер». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчан приглашают вступить в ряды  (ЧВК) «Вагнер» Фото:

Жители Первоуральска (Свердловская область) начали получать пригласительные письма от частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с предложением вступить в организацию. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«В почтовых ящиках появились письма от (ЧВК) „Вагнер“. Письма носят пригласительный характер. Предлагают вступить мужчинам в возрасте от 21 до 60 лет. Оклад составляет 240 тысяч рублей. Бойцам гарантируется страхование жизни и здоровья. В письме говорится о том, что солдатам военной компании предоставляют современную спецодежу, а также лучшее снаряжение и вооружение», — делятся читатели URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начали работу мобильные пункты набора в ЧВК «Вагнер». Записаться в ряды военной компании можно в Карпинске, Качканаре, Серове, Алапаевске, Реже и Покровском.

Жители Первоуральска стали получать письма от (ЧВК) «Вагнер»
Жители Первоуральска стали получать письма от (ЧВК) «Вагнер»
Фото:
Частная военная компания набирает добровольцев в свои ряды
Частная военная компания набирает добровольцев в свои ряды
Фото:

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Жители Первоуральска (Свердловская область) начали получать пригласительные письма от частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с предложением вступить в организацию. Об этом рассказали читатели URA.RU. «В почтовых ящиках появились письма от (ЧВК) „Вагнер“. Письма носят пригласительный характер. Предлагают вступить мужчинам в возрасте от 21 до 60 лет. Оклад составляет 240 тысяч рублей. Бойцам гарантируется страхование жизни и здоровья. В письме говорится о том, что солдатам военной компании предоставляют современную спецодежу, а также лучшее снаряжение и вооружение», — делятся читатели URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начали работу мобильные пункты набора в ЧВК «Вагнер». Записаться в ряды военной компании можно в Карпинске, Качканаре, Серове, Алапаевске, Реже и Покровском.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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