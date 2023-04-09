Свердловчан приглашают вступить в ряды (ЧВК) «Вагнер» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Первоуральска (Свердловская область) начали получать пригласительные письма от частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с предложением вступить в организацию. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«В почтовых ящиках появились письма от (ЧВК) „Вагнер“. Письма носят пригласительный характер. Предлагают вступить мужчинам в возрасте от 21 до 60 лет. Оклад составляет 240 тысяч рублей. Бойцам гарантируется страхование жизни и здоровья. В письме говорится о том, что солдатам военной компании предоставляют современную спецодежу, а также лучшее снаряжение и вооружение», — делятся читатели URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начали работу мобильные пункты набора в ЧВК «Вагнер». Записаться в ряды военной компании можно в Карпинске, Качканаре, Серове, Алапаевске, Реже и Покровском.

Жители Первоуральска стали получать письма от (ЧВК) «Вагнер» Фото: читатели URA.RU