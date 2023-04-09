09 апреля 2023
08 апреля 2023

Автомобиль от челябинского вуза превзойдет на дорогах импортные аналоги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит полпреда президента Якушева Владимира. Курган , уборочная техника, дормаш
Стартовало производство разработанной в Челябинске коммунальной машины Фото:

Разработанная учеными Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) многоцелевая уборочная машина превзойдет на дорогах импортные аналоги. Как сообщили в пресс-службе вуза, автомобиль запускают в производство.

«Разработанный совместно с Курганским заводом дорожных машин автомобиль запускается в производство. Универсальность коммунальной машины обеспечивается применением широкого спектра навесного оборудования», — отметили в ЮУрГУ.

Машина сильнее аналогов из-за своего широкого функционала. В университете отметили, что среди российских машин производятся только автомобили с объемом мусороприемного контейнера в 2,5 тонны. В сегменте же с емкостью более пяти тонн представлены лишь импортные образцы техники. Однако они обеспечивают лишь вакуумную уборку. В то же время челябинская разработка позволит применять широкий спектр навесного оборудования.

В результате новая техника позволит вести круглогодичную уборку силами коммунальных служб на городских дорогах, придомовых территориях. Также автомобиль поможет обслуживать элементы дорожной инфраструктуры.

Автомобиль станет первой отечественной машиной в сегменте техники с емкостью бункера от пяти тонн
Автомобиль станет первой отечественной машиной в сегменте техники с емкостью бункера от пяти тонн
Фото:

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Разработанная учеными Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) многоцелевая уборочная машина превзойдет на дорогах импортные аналоги. Как сообщили в пресс-службе вуза, автомобиль запускают в производство. «Разработанный совместно с Курганским заводом дорожных машин автомобиль запускается в производство. Универсальность коммунальной машины обеспечивается применением широкого спектра навесного оборудования», — отметили в ЮУрГУ. Машина сильнее аналогов из-за своего широкого функционала. В университете отметили, что среди российских машин производятся только автомобили с объемом мусороприемного контейнера в 2,5 тонны. В сегменте же с емкостью более пяти тонн представлены лишь импортные образцы техники. Однако они обеспечивают лишь вакуумную уборку. В то же время челябинская разработка позволит применять широкий спектр навесного оборудования. В результате новая техника позволит вести круглогодичную уборку силами коммунальных служб на городских дорогах, придомовых территориях. Также автомобиль поможет обслуживать элементы дорожной инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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