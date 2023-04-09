Стартовало производство разработанной в Челябинске коммунальной машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Разработанная учеными Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) многоцелевая уборочная машина превзойдет на дорогах импортные аналоги. Как сообщили в пресс-службе вуза, автомобиль запускают в производство.

«Разработанный совместно с Курганским заводом дорожных машин автомобиль запускается в производство. Универсальность коммунальной машины обеспечивается применением широкого спектра навесного оборудования», — отметили в ЮУрГУ.

Машина сильнее аналогов из-за своего широкого функционала. В университете отметили, что среди российских машин производятся только автомобили с объемом мусороприемного контейнера в 2,5 тонны. В сегменте же с емкостью более пяти тонн представлены лишь импортные образцы техники. Однако они обеспечивают лишь вакуумную уборку. В то же время челябинская разработка позволит применять широкий спектр навесного оборудования.

В результате новая техника позволит вести круглогодичную уборку силами коммунальных служб на городских дорогах, придомовых территориях. Также автомобиль поможет обслуживать элементы дорожной инфраструктуры.