Тюменцев в Пасхальную ночь бесплатно отвезут домой. Фото

10 апреля 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Автобусы подадут к Знаменскому собору Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени в Пасхальную ночь будут организованы бесплатные автобусные маршруты. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Богослужения пройдут в ночь с 15 на 16 апреля. От Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, 13) проезд будет бесплатным. В 03:30 подадут четыре автобуса: три на 100 пассажиров и один — на 150», — рассказали в инфоцентре. Власти также опубликовали схемы бесплатных маршрутов. Они охватят практически все районы областного центра. Фото: мэрия Тюмени Фото: мэрия Тюмени

В Тюмени в Пасхальную ночь будут организованы бесплатные автобусные маршруты. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Богослужения пройдут в ночь с 15 на 16 апреля. От Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, 13) проезд будет бесплатным. В 03:30 подадут четыре автобуса: три на 100 пассажиров и один — на 150», — рассказали в инфоцентре. Власти также опубликовали схемы бесплатных маршрутов. Они охватят практически все районы областного центра.