09 апреля 2023
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Тюменцев в Пасхальную ночь бесплатно отвезут домой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка во время пасхи у храма. Тюмень, церковь, казаки, знаменский собор
Автобусы подадут к Знаменскому собору Фото:

В Тюмени в Пасхальную ночь будут организованы бесплатные автобусные маршруты. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«Богослужения пройдут в ночь с 15 на 16 апреля. От Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, 13) проезд будет бесплатным. В 03:30 подадут четыре автобуса: три на 100 пассажиров и один — на 150», — рассказали в инфоцентре.

Власти также опубликовали схемы бесплатных маршрутов. Они охватят практически все районы областного центра.

Пасха-2023 : тюменцев бесплатно отвезут домой от храма Знаменский
Фото:
Пасха-2023 : тюменцев бесплатно отвезут домой от храма Знаменский
Фото:

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В Тюмени в Пасхальную ночь будут организованы бесплатные автобусные маршруты. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Богослужения пройдут в ночь с 15 на 16 апреля. От Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, 13) проезд будет бесплатным. В 03:30 подадут четыре автобуса: три на 100 пассажиров и один — на 150», — рассказали в инфоцентре. Власти также опубликовали схемы бесплатных маршрутов. Они охватят практически все районы областного центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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