Автобусы подадут к Знаменскому собору
В Тюмени в Пасхальную ночь будут организованы бесплатные автобусные маршруты. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.
«Богослужения пройдут в ночь с 15 на 16 апреля. От Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, 13) проезд будет бесплатным. В 03:30 подадут четыре автобуса: три на 100 пассажиров и один — на 150», — рассказали в инфоцентре.
Власти также опубликовали схемы бесплатных маршрутов. Они охватят практически все районы областного центра.
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