Население Курганской области за год сократилось на несколько десятков тысяч человек

Население Курганской области снизилось с 800 до 760 тысяч человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Население Курганской области снизилось примерно на 40 тысяч человек за год. Об этом сообщается на официальной сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Федеральная служба государственной статистики по Свердловской и Курганской областям провела оценку населения. Численность постоянного населения на 1 января 2023 года составила 761 586 человек», — указано на сайте.

Сообщается, что в Курганской области число умерших в области превысило число родившихся в два раза. Основными причинами смерти названы болезни системы органов кровообращения, новообразования и внешние причины.

Также в Курганской области сокращается миграция населения. Как сообщает Свердловскстат, регион покинуло 1 448 человек. К январю 2022 года число выбывших достигало 1 734. Между тем, из стран СНГ в Курганскую область приехало больше 90 человек. Чаще всего это жители Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Миграционное снижение в регионе сохраняется и показатель составил -112 человек.

Ранее URA.RU писало, что Росстат подсчитал, насколько уменьшилось население Курганской области. К январю 2022 года в регионе насчитывалось около 800 тысяч жителей. Численность населения Курганской области сократилось почти на 13 тысяч человек.