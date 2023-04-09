09 апреля 2023
08 апреля 2023

В Челябинске погиб водитель легковушки при столкновении с трактором

© Служба новостей «URA.RU»
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ГАИ, ГИБДД, ДПС. Челябинск, машина дпс, полиция, гибдд, дпс, гаи
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП Фото:

В Челябинске 9 апреля на Свердловском тракте произошло ДТП с участием трактора и отечественной легковушки, водитель которой скончался. Как сообщили в Госавтоинспекции города, обстоятельства происшествия устанавливаются.

«На Свердловском тракте рядом с домом 3в 9 апреля произошло ДТП. Предварительно, водитель автомобиля „Лада Калина“ 2003 года рождения въехал в трактор „Коматсу“. Трактором управлял мужчина 2000 года рождения, он чистил разделительную полосу. В результате ДТП водитель легковушки погиб», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД Челябинска проводят проверку по факту ДТП. Госинспекторы просят участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, быть предельно внимательными и осторожными.

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В Челябинске 9 апреля на Свердловском тракте произошло ДТП с участием трактора и отечественной легковушки, водитель которой скончался. Как сообщили в Госавтоинспекции города, обстоятельства происшествия устанавливаются. «На Свердловском тракте рядом с домом 3в 9 апреля произошло ДТП. Предварительно, водитель автомобиля „Лада Калина“ 2003 года рождения въехал в трактор „Коматсу“. Трактором управлял мужчина 2000 года рождения, он чистил разделительную полосу. В результате ДТП водитель легковушки погиб», — сообщили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД Челябинска проводят проверку по факту ДТП. Госинспекторы просят участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, быть предельно внимательными и осторожными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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