В Челябинске погиб водитель легковушки при столкновении с трактором

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 9 апреля на Свердловском тракте произошло ДТП с участием трактора и отечественной легковушки, водитель которой скончался. Как сообщили в Госавтоинспекции города, обстоятельства происшествия устанавливаются.

«На Свердловском тракте рядом с домом 3в 9 апреля произошло ДТП. Предварительно, водитель автомобиля „Лада Калина“ 2003 года рождения въехал в трактор „Коматсу“. Трактором управлял мужчина 2000 года рождения, он чистил разделительную полосу. В результате ДТП водитель легковушки погиб», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД Челябинска проводят проверку по факту ДТП. Госинспекторы просят участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, быть предельно внимательными и осторожными.