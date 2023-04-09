В структуре курганского департамента ЖКХ назначили нового руководителя

Вячеслав Гляделов назначен директором департамента ЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганской мэрии назначили нового директора МКУ «Жилищная политика». Им стал Вячеслав Гляделов. Об этом сообщила администрация города в группе «ВКонтакте».

«Роман Медведев [директор департамента ЖКХ] поставил перед новым исполняющим обязанности руководителя МКУ „Жилищная политика“ [Гляделовым] несколько первоочередных задач. В числе них — уборка территорий в рамках весеннего месячника по санитарной очистке, проведение уборки перед родительским днем и акарицидная обработка городских кладбищ», — написано в посте.

Гляделов имеет большой опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ранее он был заведующим отдела муниципального жилищного контроля департамента ЖКХ.

URA.RU писало, что бывший директор МКУ «Жилищная политика» Евгений Степанов займется юриспруденцией. Основной причиной ухода чиновника могли стать разногласия с руководством.