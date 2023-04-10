Командующий сухопутными войсками ВСУ назвал ситуацию в Артемовске сложной

ВСУ продолжают держать оборону в Бахмуте, сказал Александр Сырский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ситуация в Артемовске (Бахмуте) для украинских войск остается сложной. Об этом заявил командующий восточной группировкой украинских войск Александр Сырский
«Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая», — заявил Александр Сырский. Его цитирует Military Media Center в своем telegram-канале.
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