Командующий сухопутными войсками ВСУ назвал ситуацию в Артемовске сложной

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ продолжают держать оборону в Бахмуте, сказал Александр Сырский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ситуация в Артемовске (Бахмуте) для украинских войск остается сложной. Об этом заявил командующий восточной группировкой украинских войск Александр Сырский

«Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая», — заявил Александр Сырский. Его цитирует Military Media Center в своем telegram-канале.

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Ситуация в Артемовске (Бахмуте) для украинских войск остается сложной. Об этом заявил командующий восточной группировкой украинских войск Александр Сырский «Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая», — заявил Александр Сырский. Его цитирует Military Media Center в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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